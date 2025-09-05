International

Marco Rubio declară război cartelurilor. SUA amenință cu atacuri directe

Marco Rubio / sursa foto: captură video
Marco Rubio a declarat că Statele Unite sunt pregătite să „distrugă” grupările criminale transnaționale, chiar și prin operațiuni militare directe, dacă situația o va impune.

Afirmația a fost făcută în timpul unei vizite în Ecuador și marchează o nouă etapă în politica americană de securitate regională.

Rubio a mai anunțat că Washingtonul va desemna două dintre cele mai mari bande criminale din Ecuador drept organizații teroriste străine.

Marco Rubio și noua strategie împotriva crimei organizate

Declarațiile lui Marco Rubio, Secretarul de Stat al SUA, au stârnit ample discuții internaționale. Oficialul american a subliniat că Washingtonul intenționează să colaboreze cu guverne prietene din America Latină pentru a identifica și neutraliza rețelele de crimă organizată.

„Acum vor ajuta să îi găsim și să îi distrugem, dacă asta este soluția necesară”, a spus Rubio.

În acest context, Rubio a confirmat că grupările Los Lobos și Los Choneros – considerate cele mai periculoase organizații criminale din Ecuador – vor fi incluse pe lista organizațiilor teroriste străine a SUA.

O astfel de desemnare permite Washingtonului să aplice sancțiuni extinse și să folosească mijloace militare împotriva acestor structuri.

Sprijin financiar și tensiuni regionale

Pe lângă declarațiile dure, Marco Rubio a anunțat un pachet de sprijin pentru Quito: 13,5 milioane de dolari în asistență pentru securitate și încă 6 milioane de dolari destinați tehnologiei cu drone.

Scopul, potrivit oficialilor americani, este de a spori capacitatea Ecuadorului de a combate traficul de droguri.

Totuși, strategia agresivă ridică întrebări juridice. Un atac recent al armatei americane asupra unei ambarcațiuni din Marea Caraibilor, suspectată de transport ilegal de narcotice, a provocat victime.

Experții au avertizat că operațiunea ar putea încălca dreptul internațional maritim și principiile drepturilor omului.

În paralel, Pentagonul a acuzat două aeronave militare venezuelene că au zburat „provocator” în apropierea unei nave americane, acțiune percepută drept o încercare de a împiedica misiunile contra „narco-terorismului”. Caracas nu a oferit până acum un răspuns oficial.

Marco Rubio și implicațiile geopolitice ale campaniei

Anunțurile lui Marco Rubio vin pe fondul unei intensificări a traficului de droguri în regiune și a unei presiuni interne asupra administrației americane de a demonstra rezultate concrete.

Declarația conform căreia „președintele vrea să poarte un război împotriva acestor grupuri” marchează o posibilă schimbare de paradigmă: de la operațiuni de sprijin logistic la o confruntare militară deschisă împotriva cartelurilor.

Această abordare ar putea remodela relațiile Statelor Unite cu aliații din America Latină. Țări precum Mexic și Ecuador, considerate „guverne prietene”, sunt așteptate să colaboreze strâns cu Washingtonul, pentru a evita acțiuni unilaterale din partea armatei americane.

Pe plan global, desemnarea cartelurilor drept organizații teroriste ar putea deschide calea unor operațiuni similare cu cele desfășurate împotriva grupărilor jihadiste, mutând centrul de greutate al politicii externe americane către „narco-terorism”.

În același timp, criticii avertizează că o astfel de strategie riscă să amplifice tensiunile regionale, mai ales cu state care nu acceptă intervenții externe.

Experții în drept internațional atrag atenția că aplicarea unilaterală a forței ar putea fi contestată în instanțe internaționale și ar alimenta dispute diplomatice.

