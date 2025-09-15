Marco Rubio la Zidul Plângerii, în plin val de atacuri israeliene asupra Gaza

Secretarul de stat american Marco Rubio a vizitat Zidul Plângerii în prima zi a deplasării sale în Israel, în timp ce ofensiva israeliană asupra orașului Gaza era intensificată, potrivit Reuters.

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că vizita „demonstrează forța alianței israeliano-americane” și l-a numit pe Rubio „un prieten adevărat al Israelului”. Departamentul de Stat a precizat că vizita reafirmă recunoașterea Ierusalimului drept capitală eternă a Israelului.

Marco Rubio a declarat că obiectivul vizitei este discutarea modalităților de eliberare a celor 48 de ostatici încă deținuți de Hamas și planurile de reconstrucție ale Fâșiei Gaza. Oficialul american a precizat că atacul israelian asupra Qatarului din 9 septembrie nu va afecta relația cu Israelul și că Washingtonul va continua să colaboreze cu liderii israelieni.

Un număr mare de familii fug din nordul orașului Gaza, unde armata israeliană și-a intensificat ofensiva. Apărarea Civilă a raportat cel puțin 45 de morți duminică, iar autoritățile israeliene au avertizat că până la un milion de persoane ar putea părăsi zona. ONU a atras atenția asupra unei „catastrofe iminente”. Imaginile AFP au surprins coloane de vehicule și oameni care părăseau orașul pe jos.

Ofensiva israeliană a dus la moartea a peste 64.000 de persoane în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății local. Armata israeliană a distrus cel puțin 30 de clădiri utilizate de Hamas în orașul Gaza și a ordonat locuitorilor să se deplaseze spre sud. Hamas afirmă că liderii săi vizați în atacul din 9 septembrie au supraviețuit. Israelul susține că eliminarea acestora reprezintă „principalul obstacol” în calea eliberării ostaticilor.

Qatarul, care mediază negocierile pentru armistițiu, găzduiește luni un summit al liderilor arabi și musulmani pentru a condamna atacurile israeliene.

Prim-ministrul Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani a cerut comunității internaționale să înceteze „politica dublului standard” și să-l pedepsească pe Netanyahu pentru „crimele comise”. La reuniune participă președintele palestinian Mahmoud Abbas, președintele iranian Massoud Pezeshkian, prim-ministrul irakian Mohamed Chia al-Soudani și președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Războiul a început cu atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului, la 7 octombrie 2023, care a provocat moartea a 1.219 persoane în Israel, majoritatea civili. Din cele 251 de persoane răpite atunci, 47 sunt încă în Gaza, dintre care 25 au murit. În urma represaliilor israeliene, Fâșia Gaza a înregistrat distrugeri masive și victime numeroase, provocând o catastrofă umanitară.