Nu există genocid în Gaza, este poziția clară a Londrei

Nu există genocid în Gaza, este poziția clară a LondreiDavid Lammy / sursa foto: arhiva EVZ
Guvernul Regatului Unit a stabilit că Israel nu comite genocid în Gaza, dar consideră că trebuie făcut mult mai mult pentru a preveni și a atenua suferința populației civile.

Declarația, făcută de David Lammy, fost ministru de externe, răspunde întrebărilor ridicate de Sarah Champion, președintele Comitetului pentru Dezvoltare Internațională, și oferă claritate asupra poziției oficiale britanice într-un context internațional extrem de tensionat.

Poziția oficială a Marii Britanii

Într-o scrisoare datată 1 septembrie, Lammy a explicat că „crima de genocid apare doar atunci când există intenția specifică de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios.”

El a adăugat că guvernul britanic nu a concluzionat că Israel ar acționa cu o astfel de intenție. Până recent, poziția oficială a fost că doar un tribunal internațional poate decide dacă acțiunile Israelului constituie genocid.

Israel respinge acuzațiile de genocid, însă a fost contestat la Curtea Internațională de Justiție de organizații internaționale și grupuri pentru drepturile omului.

Experții în genocid și mai multe organizații israeliene de protecție a drepturilor omului au acuzat deja statul israelian de implicare în crime care se apropie de genocid.

Criza umanitară în Gaza

Lammy a criticat „situația umanitară catastrofală” din Gaza, menționând pierderile semnificative de vieți civile, inclusiv femei și copii, și distrugerea extinsă a infrastructurii urbane.

Luni, armata israeliană a distrus un bloc de birouri de 12 etaje din Gaza City, avertizând anterior locuitorii să evacueze zona. Israel a arătat că ținta a fost reprezentată de posturi de observație ale teroriștilor Hamas și arme plasate în clădire.

Tot luni, o flotilă umanitară portugheză, Global Sumud Flotilla, a anunțat că unul dintre vase a fost lovit de o dronă în apele tunisiene, provocând daune, dar fără victime.

Fâșia Gaza

Fâșia Gaza. Sursa foto Captură video

Autoritățile tunisiene contestă această versiune, precizând că explozia a avut loc în interiorul navei.

Așa-zisul „genocid” și implicațiile internaționale

Pe plan politic, discuțiile continuă. Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a condamnat orice atac împotriva civililor și a cerut încetarea violențelor.

Luni seara, Abbas s-a întâlnit cu liderul opoziției britanice Keir Starmer la Downing Street, discutând despre „situația intolerabilă din Gaza” și perspectivele unui acord de pace durabil între palestinieni și israelieni.

În următoarele zile, președintele israelian Isaac Herzog urmează să aibă întâlniri cu oficiali britanici, semnalând că poziția Marii Britanii va continua să joace un rol central în eforturile diplomatice pentru soluționarea crizei.

