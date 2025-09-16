47% dintre români cred că un atac al Rusiei e posibil. Cum e văzut Nicușor Dan - Sondaj Avangarde

Un sondaj realizat de Avangarde între 8 și 14 septembrie 2025 arată percepțiile românilor asupra direcției în care merge țara, dar și asupra liderilor politici internaționali și a instituțiilor globale.

Cercetarea evidențiază o încredere ridicată în NATO și în Uniunea Europeană, dar și o nemulțumire față de modul în care este gestionată politica externă la nivel național.

Potrivit sondajului, 70% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 20% au o percepție pozitivă. Restul de 10% nu au putut oferi un răspuns clar.

Pe primul loc în topul aprecierilor se află Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, cu 44 % nivel de încredere. Ea este urmată de președintele Statelor Unite, Donald Trump (44 %), și de președintele Franței, Emmanuel Macron (40%).

Alți lideri internaționali apreciați sunt:

Ursula von der Leyen – 39%

Volodimir Zelenski – 37%

La polul opus, liderii care beneficiază de cel mai redus capital de încredere în rândul românilor sunt:

Vladimir Putin – 18%

Viktor Orban – 29%

Xi Jinping – 33%

Sondajul indică faptul că românii continuă să privească Alianța Nord-Atlantică drept principal garant de securitate: 74% dintre respondenți au încredere în NATO.

Pe locurile următoare se situează:

Uniunea Europeană – 62%

ONU – 61%

Comisia Europeană și Parlamentul European – câte 57%

BRICS – doar 27%

Președintele României, Nicușor Dan, are o rată de satisfacție de 43% pentru activitatea în plan extern, comparativ cu 51% care se declară nemulțumiți.

Ministerul Afacerilor Externe este apreciat de 38% dintre respondenți, însă majoritatea (51%) și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care instituția își desfășoară activitatea.

Întrebați despre unirea României cu Republica Moldova, respondenții au răspuns astfel:

47% susțin ideea unirii,

46% se opun,

7% nu se pot pronunța.

Atitudinea față de războiul din Ucraina este una rezervată. 37% dintre români consideră că țara nu ar trebui să se implice deloc, limitându-se eventual la ajutor umanitar.

Alți 33% susțin o implicare mai mare, iar 26% cred că România face suficient în prezent.

Pe tema bugetului pentru apărare, 57% dintre respondenți sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru armată, conform solicitării NATO, în timp ce 38% se opun.

Întrebați despre riscul unui atac al Rusiei asupra României, 47% cred că acesta este posibil, iar 43% sunt de părere că nu există un asemenea pericol.

În ceea ce privește conflictul din Orientul Mijlociu, 38% dintre respondenți susțin Israelul, în timp ce doar 11% își exprimă sprijinul pentru Palestina. Un procent de 41% nu se poziționează de partea niciunei tabere.

Răspunsurile spontane la întrebarea privind cei mai buni prieteni ai României indică:

Republica Moldova – 13%

Franța – 11%

SUA – 5%

Germania – 5%

Italia – 4%

Au mai fost menționate, în procente reduse, țări precum Bulgaria, Serbia, Spania, China și Rusia.