Rusia susține că e în război cu NATO și că ar fi un lucru evident

NATO este deja implicată în conflictul cu Rusia, a afirmat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Oficialul rus a susținut că sprijinul militar și politic acordat Ucrainei echivalează cu o participare directă la război. „NATO este în război cu Rusia. Este evident și nu este nevoie de dovezi suplimentare”, a declarat Peskov, citat de agenția TASS.

Potrivit acestuia, alianța contribuie „de facto” la conflict prin furnizarea de arme, sprijin logistic și garanții de securitate pentru Kiev.

Afirmațiile Moscovei vin după ce ministrul polonez de externe,

, a sugerat într-un interviu citat de The Guardian că garanțiile de securitate oferite Ucrainei sunt menite să descurajeze o nouă agresiune rusă.

„Garanțiile de securitate pentru Ucraina au rolul de a descuraja un potențial adversar. Dacă se ajunge la un fel de pace, data viitoare când Rusia va încerca ceva împotriva Ucrainei, s-ar putea să intrăm în război cu Rusia”, a spus Sikorski.

Declarația sa a provocat reacția imediată a Kremlinului, care acuză NATO că pregătește terenul pentru o confruntare directă.

Dmitri Peskov a mai acuzat statele europene că refuză să analizeze cauzele profunde ale crizei și că blochează perspectivele unei soluții diplomatice.

„Europenii nu vor acorda atenție cauzelor reale ale conflictului și, în acest fel, împiedică soluționarea pașnică”, a susținut oficialul rus.

El a adăugat că negocierile cu Ucraina sunt practic blocate și că, în prezent, nu există nicio dată stabilită pentru o eventuală rundă de discuții directe.

Declarațiile lui Peskov marchează un nou episod în escaladarea retorică dintre Moscova și statele occidentale. În ultimele luni, Kremlinul a insistat asupra ideii că livrările de armament și instruirea militarilor ucraineni de către țările NATO transformă alianța într-o parte activă a conflictului.

De cealaltă parte, liderii europeni și americani au respins acuzațiile, afirmând că sprijinul pentru Kiev este unul defensiv, menit să ajute Ucraina să își apere suveranitatea în fața agresiunii ruse.