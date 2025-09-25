Republica Moldova. Oligarhul fugar Ilan Şor a dat indicaţii oamenilor săi ca să îndemne alegătorii să voteze duminică partidele pro-ruse. Chiar dacă partidele pro-ruse vor ajunge la guvernare după alegerile din 28 septembrie, Ilan Şor nu va fi mulţumit şi va face tot posibilul ca să fie declanşate alegeri anticipate.

Este vorba de o şmecherie lui Ilan Şor pentru a reveni cu oamenii săi în Parlamentul de la Chişinău. Strategia oligarhului a fost decbnspirată de jurnaliştii de la portalul Deschide.MD.Ei au recepţionat un mesaj audio în care fugarul protejat de Kremlin le vorbeşte oamenilor săi despre cum se vor folosi de partidele pro-ruse ca să ajungă la guvernare.

Ilan Şor le-a spus apropiaților din Blocul „Victorie” că după ce le-a fost pusă interdicţia de a participa la alegeri, este nevoit să recurgă la „șmecherii”.

Altfel, vor susţine masiv partidele pro-ruse la alegerile din 28 septembrie. Astfel ca acestea să preia guvernarea. După care se va recurge la declanşarea alegerilor anticipate. În de data aceasta cu includerea blocului „Victorie” în cursă. Iar acest lucru va fi posibil doar dacă la guvernare se vor afla politicieni pro-ruşi.

„În această campanie, va trebui să șmecherim, astfel încât, în decurs de 3-4 luni, să obținem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar cu alți judecători și procurori, cu o Comisie Electorală Centrală corectă și să participăm la procese asupra cărora vom putea influența. Vă rog foarte mult să depuneți efort și să faceți tot ce vă stă în puteri pentru ca să-mi dați posibilitatea să obțin declanșarea alegerilor anticipate peste 3-6 luni. Eu știu cum să fac asta și eu vă garantez asta.”, şi-a mărturisit planurile Ilan Şor.

Ilan Șor îi roagă și îi îndeamnă pe activiștii și susținătorii săi să se mobilizeze duminică și să meargă să voteze cu forțele pro-Kremlin.

„Stimați colegi, vă rog pe toți să vă mobilizați! Astăzi avem nevoie de rezultatul de care avem nevoie! Rezultatul nostru principal va fi peste trei luni, când vom merge în alegeri anticipate. Și noi vom merge în alegeri anticipate! Asta vă garantez!”, le-a promis Şor activiştilor.

Deși nu îi cataloghează direct pe cei de la din alianța pro-rusă a lui Igor Dodon, Vladimir Voronin, Vasile Tarlev și Irina Vlah drept oamenii săi, este clar că fac parte din planul său de revenire la putere, bazându-se pe preluarea guvernării de către aceștia.

Anterior, Evenimentul Zilei a scris că autoritatea criminală Grigore Caramalac, alias Bulgarul, care îl susţine pe Igor Dodon, şi Ilan Şor, ambii ascunzându-sela Moscova de justiţia moldovenească, au bătătut palma încă în luna martie, în prezenţa curatorilor de la FSB, privind frontul comun la alegerile parlamentare dinn toamna curentă.