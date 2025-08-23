Politica Sperietoarea rusească din închisorile moldoveneşti. Pericolul din partea unor autorităţi interlope. Video







Republica Moldova. Kremlinul se foloseşte de liderii crimei organizate pentru destabilizarea situaţiei social-politice în Republica Moldova şi deturnarea alegerilor parlamentare din toamna viitoare. Sub ghidarea mentorilor de la Moscova, autorităţile interlope ar pregăti o răscoală de proporţii în închisorile din Republica Moldova.

Astfel de semnale au început să apară tot mai frecvent pe reţelele de socializare. Preşedinta Maia Sandu a declarat după şedinţa Consiliului Suprem de Securitate din 30 iulie că Rusia folosește grupările criminale ale lui Caramalac și Pruteanu pentru a destabiliza situația din Moldova.

Evenimentul Zilei a scris anterior despre implicarea interlopului fugar Grigore Caramalac, alias Bulgarul, în politica moldovenească de partea partidelor pro-ruse. Iar Oleg Pruteanu a infirmat, într-un podcast pentru EvZ, orice implicare în politică, inclusiv în destabilizări.

Pe de altă parte, pe reţele a ajuns virală o înregistrare video anonimă, care acuză un alt lider interlop că ar pregăti o răscoală în penitenciare.

Pe reţele a devenit virală o înregistrare video, în care un bărbat cu mască şi cu vocea schimbată avertizează în limba rusă despre pericolul unei răscoale în penitenciare. Şi că aceesta ar fi pregătită de liderul interlop Serghei Ciobanu, alias Kitaeţ (Chinezul). Şi că acesta ar lucra la comanda FSB-lui rusesc, de la care ar fi primit o sumă mare de bani pentru organizarea dezordinelor în masă la Chişinău.

Ciobanu-Kitaeţ deţine cel mai înalt titlu în ierarhia criminală din spaţiul post-sovietic, cel de „hoţ în lege”.

Potrivit autorului anonim, FSB-ul urmăreşte preluarea puterii de la Chişinău de către partidele pro-ruse. „Vor să fie multă vărsare de sânge, cadavre. Drja au fost date instrucţiuni”, avertizează bărbatul mascat. Acest spune că a fost „polojeneţ” (supraveghetor a unui teritoriu din partea unei organizaţii criminale” şi că cunoaşte bine situaţia din interior.

Vocea de după mască mai susţine că FSB-ul rusesc, folosindu-se de lideii interlopi, controlează situaţia din penitenciarele moldoveneşti.

Mascatul susţine că ruşii îl foloseau anterior în acest scop pe hoţul în lege Vladimir Moscalciuc, alias Makena. Acesta însă a ajuns în dizgraţia FSB-lui după ce ar fi îndemnat puşcăriaşii să voteze pentru Partidul Democrat al lui Vladimir Plahotniuc.

„Plahotniuc nu era agreat de Moscova. Atunci FSB-ul a decis să transmită puterea din puşcării lui Serghei Ciobanu. Acum Vova Makena controlează doat Penitenciarul nr. 9 din Pruncul. Celelalte instituţii penitenciare sunt controlate de Kitaeţ”, susţine autorul videoului.

Acesta a mai spus că mai mulţi angajaţi ai organelor de forţă de la Chişinău ar colabora cu agenţii FSB-lui. Şi că de la deţinuţi ar fi estorcate sume mari de bani pentru haznaua lui Kitaeţ.

Totuşi, Vladimir Moscalciuc continuă să aibă o influenţă mare asupra puşcăriaşilor. „Toate problemele din penitenciarele moldoveneşti trec prin Makena şi Kitaeţ. Ei impun deţinuţii să joace cărţi. După care sunt ameninţaţi cu moartea. Iar rudele lor sunt nevoiţi să-şi vândă casele ca să -şi salveze viaţa”, a spus mascatul.

Serghei Ciobanu ar pregăti, la indicaţia FSB-lui, dezordini în masă şi pe străzile Chişinăului. În special, în faţa instituţiilor statului, cum ar fi Guvernul şi Parlamentul.

„Responsabil pentru dezordinele în stradă este „polojeneţul” Vladimir Chitoroga, poreclit Vova Davai. Pentru altercaţiile din stradă au fost pregătiţi foşti deţinuţi, sportivi şi reprezentanţi ai lumii interlope. Vova Davai este responsabil de haznaua grupării Kitaeţ”, a mai spus omul în mască.

Solicitat de Evenimentul Zilei, Alexandru Adam, directorul Administraţiei Naţionale a Pentitenciarelor din Republica Moldova, a dat asigurări că situaţia din închisori se află sub control.

„Noi ţine, sub control situaţia operativă. Şi suntem pregătiţi de orice intervenţie. Avem informaţie operativă. Dar nu pot să o fac publică”, a spus şeful de la penitenciare.