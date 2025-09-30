Cu ce se ocupă Ioana, partenera lui Ilie Bolojan. Relația celor doi a început după divorțul premierului din 2013

Ilie Bolojan, fost primar al orașului Oradea și actual prim-ministru al României, este cunoscut drept unul dintre cei mai discreți politicieni atunci când vine vorba despre viața personală.

În spațiul public, liderul liberal a ales să se concentreze pe cariera sa și pe proiectele administrative, evitând să ofere detalii despre familia sa. Totuși, în ultimii ani, atenția s-a îndreptat către o singură femeie care îi este aproape: Ioana, partenera sa de viață.

Puțini sunt cei care știu că, după divorțul său din 2013, Ilie Bolojan a fost surprins în compania unei singure femei. Relația cu Ioana durează de câțiva ani, iar aparițiile lor publice, rare, dar vizibile, au stârnit interesul presei și al opiniei publice.

Ilie Bolojan a fost căsătorit timp de două decenii cu Florentina Bolojan, alături de care are două fiice. În 2013, cei doi au decis să se despartă, iar divorțul lor a fost intens comentat la vremea respectivă. Politicianul a păstrat discreția asupra motivelor separării și a evitat să ofere detalii.

De atunci, viața personală a premierului a fost rareori subiect de presă, întrucât Bolojan a evitat să se afișeze în ipostaze intime. Singura excepție notabilă a apărut în ultimii ani, când Ioana a devenit vizibilă alături de el la diverse evenimente.

Ioana este o brunetă elegantă, care a atras atenția prin discreția sa. Potrivit informațiilor apărute în presă, ea este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea și își desfășoară activitatea departe de luminile reflectoarelor.

Deși aparițiile publice alături de premier sunt rare, imaginile surprinse la diferite evenimente confirmă faptul că relația dintre cei doi este stabilă și durează de mai mulți ani. Conform relatărilor, partenera actualului prim-ministru i-a fost alături în mai multe momente importante din ultimul timp.

Prima apariție notabilă a cuplului a avut loc în 2022, atunci când Ilie Bolojan și Ioana au fost nași de cununie pentru Dan Negură, fiul primarului din Câmpulung, și pentru soția acestuia. Evenimentul a atras atenția prin participarea mai multor personalități, printre care și Nea Mărin, cunoscutul coregraf și prezentator TV, care a fost naș împreună cu soția sa.

În tradiția ortodoxă, nașii trebuie să fie căsătoriți religios sau să obțină o dispensă din partea bisericii. Deși Bolojan și Ioana nu au făcut încă acest pas, participarea lor în calitate de părinți spirituali a fost un moment de vizibilitate pentru relația lor.

Ulterior, în 2024, Ilie Bolojan și Ioana au fost surprinși împreună la nunta lui George Bologan, fost ambasador al României în Spania și consilier al președintelui Klaus Iohannis.

Prezența la evenimentele publice a confirmat că relația lor este una stabilă, deși nici premierul, nici partenera sa nu au dorit să facă declarații în acest sens.

Conform ultimei declarații de avere depuse de Ilie Bolojan, acesta figurează ca necăsătorit, însă nu este exclus ca cei doi să fie logodiți.