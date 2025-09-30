De ce nu au fost încă numiți noii șefi ai SRI și SIE. Explicațiile președintelui Nicușor Dan

Nicușor Dan a precizat că întârzierea desemnării noilor șefi ai serviciilor de informații nu ține doar de voința Administrației Prezidențiale, ci de complexitatea procesului decizional, care presupune consultări între instituții și partide. „Pentru că este o decizie la care este și președintele, este și majoritatea din Parlament. În această majoritate sunt mai multe partide care au opinii. Chestiune politică, na”, a spus șeful statului, explicând că negocierile dintre formațiunile politice care susțin actuala guvernare sunt esențiale pentru stabilirea numelor finale.

Nicușor Dan a detaliat câteva dintre obiectivele sale imediate, menționând că intenționează să se concentreze pe garantarea unui mediu mediatic echitabil, reformarea sistemului de justiție și stabilirea unei viziuni economice clare pentru România. El a subliniat importanța transparenței și a echilibrului în comunicarea publică, astfel încât toate vocile din societate să fie reprezentate corect și fără manipulări.

În același timp, șeful statului a reamintit că procesul de reformă a justiției este unul de durată, care necesită dialog și cooperare între instituții.

„Deci cum facem ca spațiul mediatic să fie cât mai corect pentru toți membri societății (…) Apoi, justiția, este o promisiune pe care am făcut-o în campanie. Nu or să fie rezultate spectaculoase, e nevoie de multe ore de discuții cu mulți actori implicați în zona de justiție (...) Și bineînțeles, o conturare mai bună a direcției economice pe care România trebuie să o ia”, a declarat Nicușor Dan la Euronews.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că responsabilitatea pentru evoluția României, cu bune și cu rele, este împărțită între toți cei care au deținut funcții importante în stat, de la președinți și premieri, până la miniștri și șefi de servicii. În opinia sa, fiecare dintre acești actori a avut capacitatea de a influența direcția țării, iar efectele deciziilor lor se resimt și astăzi.

„Pentru toate lucrurile bune și rele care s-au întâmplat în țara noastră, toți cei care au fost pe diferite poziții – președinți, premieri, miniștri, șefi de servicii – au partea lor de responsabilitate. Nu poți fugi de o responsabilitate”, a declarat Bolojan, subliniind că numirea noilor conducători ai serviciilor de informații trebuie să fie rezultatul unui consens politic solid în Parlament.

Șeful Guvernului a explicat că adevărata problemă a României nu constă în partide, ci în oamenii care le conduc și în modul în care aceștia își exercită funcțiile. „Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema. Și nu partidul a fost problema de cele mai multe ori, ci omul a fost problema”, a spus premierul, sugerând că lipsa de responsabilitate individuală și cultura politică deficitară sunt cauzele stagnării reformelor.

În ceea ce privește funcționarea statului, Bolojan a recunoscut că instituțiile publice au „restanțe față de români”, iar rolul guvernului este acela de a crea un context favorabil pentru dezvoltare economică și socială. El a subliniat că nu un executiv schimbă o țară, ci oamenii și companiile care profită de cadrul oferit de stat. „Un guvern creează condițiile pentru ca oamenii să își valorifice oportunitățile sau nu. Și asta nu am reușit în toți acești ani – instituțiile statului au rămas în urmă, iar dezvoltarea a fost inegală”, a conchis prim-ministrul.

În ceea ce privește desemnarea noilor conduceri ale serviciilor de informații, premierul Ilie Bolojan a precizat că procesul depinde atât de președinte, cât și de sprijinul politic din Parlament. El a explicat că nicio nominalizare nu poate fi validată fără o majoritate parlamentară solidă care să o susțină.

„Este nevoie de o propunere din partea domnului președinte și, în același timp, de o majoritate care să aprobe prin vot această propunere. Partidele aflate la guvernare trebuie să se coordoneze pentru a asigura acest vot atunci când președintele va decide să înainteze o nominalizare”, a declarat Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a explicat, într-un interviu la Digi24, că desemnarea unui director civil la conducerea SRI ar trebui să asigure o ruptură clară de practicile controversate din trecut. El a subliniat că „am avut o influență — mai puțin a SIE, dar a SRI-ului — în viața politică, în decizii și în zona economică”, precizând că viitorul șef al Serviciului Român de Informații va deține o poziție de putere semnificativă în stat.

Totodată, Nicușor Dan a descris relația instituției prezidențiale cu serviciile de informații ca fiind „un șantier pe care-l extindem”, sugerând un proces amplu de reformă și reechilibrare.