TikTok a închis zeci de conturi care încercau să influențeze alegerile parlamentare din Cehia

Platforma TikTok, deţinută de China, a închis zeci de conturi raportate pentru încercări de influențare a alegerilor parlamentare din Cehia, care se desfășoară vineri și sâmbătă. Experții au identificat sute de conturi pe TikTok cu activitate neautentică, iar platforma a eliminat zeci dintre ele, a declarat pentru Politico Oficiul Ceh pentru Telecomunicații.

Campania electorală din Cehia a fost afectată de știri false și propagandă, cu metode variind de la site-uri de dezinformare ce traduceau materiale din surse rusești sancționate, până la boți care se prezentau drept candidați pe rețelele sociale.

Rețeaua locală de cercetare Online Risk Labs a anunțat că a identificat 286 de conturi pe TikTok cu „o audiență cumulată de 5 până la 9 milioane de vizualizări pe săptămână”, mai mare decât a multor lideri politici. Potrivit analizei, aceste conturi păreau să sprijine partide precum Libertate și Democrație Directă (SPD) sau Destul! (Stačilo!).

Ambele partide ar putea ajunge pentru prima dată după 1989 direct la guvernare sau ar putea sprijini partidul populist de dreapta ANO, condus de Andrej Babiš, aflat pe primul loc în sondaje, scrie Politico. „Conţinutul include, de exemplu, glorificarea lui Vladimir Putin, dezinformare şi naraţiuni care legitimează agresiunea Rusiei în Ucraina, precum şi demonstraţii ale puterii armatei ruse”, a anunțat Online Risk Labs.

Pe 1 august, TikTok a anunțat că a eliminat 98,5% din conținutul care încălca regulile privind integritatea alegerilor, dezinformarea și materialele generate cu ajutorul inteligenței artificiale, precum și 46 de conturi care imitau oficiali.

„Am implementat proactiv măsuri suplimentare de siguranță și securitate înaintea alegerilor din Cehia, inclusiv un Centru electoral în aplicație, pentru a oferi acces la informații autorizate despre vot”, a transmis platforma pentru Politico.

În Cehia, aproximativ 2,5 milioane de persoane folosesc TikTok, mult mai puțin decât în România, unde alegerile prezidențiale de anul trecut au fost anulate după ce candidatul ultranaționalist și critic față de NATO, Călin Georgescu, a apărut neașteptat și a câștigat votul, sprijinit de conținutul de pe platformă, scrie Politico.

Comisia Europeană a participat pe 29 august la o masă rotundă cu Google, Meta, Microsoft, TikTok și X, organizată de Oficiul Ceh pentru Telecomunicații, a declarat purtătorul de cuvânt Thomas Regnier. Potrivit instituției, platformele „și-au declarat disponibilitatea de a răspunde la potențiale incidente”, însă responsabilitatea privind riscurile sistemice aparține Comisiei.