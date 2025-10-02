MAE pregătește un răspuns, după ce Vladimir Putin a acuzat România că l-a blocat pe Călin Georgescu

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din România pregătesc un punct de vedere față de acuzațiile lui Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a dat ca exemplu negativ țara noastră. El a făcut referire la alegerile prezidențiale ce au fost anulate anul trecut.

„În unele țări se încearcă interzicerea oponenților politici care au dobândit deja o mare legitimitate și o mare încredere din partea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta. Dar acest lucru nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează.

Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, recurge la înșelăciunea directă a propriilor cetățeni, agravează situația la nivel extern, recurge la orice șiretlicuri în interiorul țărilor sale – din ce în ce mai des la limita legii sau chiar dincolo de ea”, a spus Vladimir Putin, joi.

El a mai acuzat că, în România, nu s-a ținut cont de voința poporului. „Însă nu va fi posibil să transformi la nesfârșit procedurile electorale democratice într-o farsă, să manipulezi voința poporului, așa cum s-a întâmplat, să zicem, în România.

Fie ca liderii țărilor să se ocupe de problemele cetățenilor, să aibă grijă de siguranța și calitatea vieții lor, în loc să alerge după himere”, a mai afirmat Putin.

Tot azi, Vladimir Putin a avut o ieșire dură la adresa NATO, Uniunii Europene și a liderilor occidentali, într-un discurs marcat de acuzații și amenințări. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și Occident, amplificate după prezentarea raportului privind alegerile anulate din România. Liderul de la Kremlin a criticat direct democrațiile europene și a avertizat că Moscova nu va rămâne pasivă în fața provocărilor.

„Europa se joacă periculos cu principiile democrației pe care pretinde că le apără. Dacă luptăm cu întregul bloc NATO, ne mișcăm, avansăm și ne simțim încrezători, iar noi suntem un tigru de hârtie, atunci ce este NATO în sine?”