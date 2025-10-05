De Ziua Internațională a Profesorului, Daniel David cere o reformă totală în Educație

Ministrul Educației, Daniel David, transmite un mesaj ferm de Ziua Internațională a Profesorului: sistemul actual generează analfabetism funcțional și trebuie reformat radical pentru ca România să nu devină „o colonie tehnologică”. El propune un pact național pentru educație și cercetare până în 2035.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Profesorului (5 octombrie), ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj amplu despre starea învățământului românesc și necesitatea unei reforme profunde.

„Trăim un an dificil pentru educație și pentru societatea românească în ansamblu. Anul 2025 este probabil cel mai periculos an pentru țară după Revoluția din 1989”, a spus ministrul, subliniind complexitatea crizelor actuale.

El a explicat că România se confruntă simultan cu probleme interne, politice și economice, dar și cu provocări externe, precum războiul din vecinătate, atacurile hibride și reașezarea ordinii mondiale.

„Au mai fost ani dificili, dar acum crizele interne sunt puternic combinate, pe fondul unui război la graniță și al unor tensiuni globale. Este o perioadă critică pentru educație, dar și o șansă de a reconstrui un sistem sănătos”, a afirmat Daniel David.

Ministrul a recunoscut că presiunea bugetară și nevoia de adaptare continuă apasă puternic asupra personalului din învățământ, însă consideră că tocmai aceste momente definesc rolul educației.

„Știu că, în multe locuri, presiunea bugetară, schimbările din sistem și nevoia de adaptare continuă par să umbrească sensul profund al muncii noastre. Dar tot în astfel de momente se vede adevărata forță a educației: puterea de a transforma criza în progres și incertitudinea în sens”, a transmis ministrul Educației.

Daniel David a adăugat că viitorul depinde de capacitatea sistemului educațional de a se schimba și de a deveni relevant pentru realitatea actuală.

Într-unul dintre cele mai directe pasaje din mesajul său, ministrul a vorbit despre eșecurile sistemului actual și despre necesitatea unei reforme paradigmatice.

„Preocuparea mea este ca oamenilor educației să le fie bine într-un nou sistem educațional, nu în sistemul actual care generează niveluri de analfabetism funcțional, care ne paralizează țara și care trebuie reformat paradigmatic pentru a nu deveni o civilizație eșuată sub obscurantism și o colonie tehnologică/științifică”, a spus Daniel David.

El a subliniat că România riscă să-și piardă competitivitatea și chiar identitatea dacă nu își modernizează educația: „Lumea se schimbă, deci și noi trebuie să ne schimbăm pentru a face educația relevantă pentru această lume. Dacă nu înțelegem asta, nu vom mai avea o țară!”, a avertizat ministrul.

Daniel David a explicat că ministerul său a acceptat măsurile fiscal-bugetare „nedorite, dar necesare” doar în limitele raționalității și cu scopul de a asigura sustenabilitatea sistemului.

„Am acceptat implementarea măsurilor fiscal-bugetare pentru salvarea salariilor și burselor doar în limitele principiului raționalității, adică acestea să se înscrie în bune practici europene”, a precizat ministrul.

El a detaliat trei obiective majore pentru perioada următoare:

Pe termen scurt: să nu fie reduse salariile și să nu existe concedieri; Pe termen mediu: stabilirea unui salariu decent pentru cadrele didactice, pornind de la salariul mediu brut pe economie pentru profesorii debutanți și asistenții universitari; Pe termen lung: alocarea a 15% din bugetul general consolidat pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare până în anul 2030.

„Prin Raportul QX, aducem resurse în sistem, astfel încât să atingem aceste ținte și să aducem educația românească la standarde europene”, a afirmat Daniel David.

Ministrul a transmis un avertisment clar: reforma educațională nu trebuie blocată după depășirea crizei bugetare.

„În procesul de reașezare după perioada de schimbare generată de criza fiscal-bugetară, este fundamental să nu revenim la vechile paradigme!”, a declarat Daniel David.

El a spus că România are acum „o platformă solidă pentru reforme raționale”, menite să alinieze sistemul național la cele mai bune practici europene (UE/OECD).

Daniel David propune semnarea unui pact național pentru educație și cercetare, valabil pe o perioadă de zece ani, bazat pe trei direcții strategice:

În fiecare an, începând cu 2026, bugetul educației și cercetării să fie mai mare decât cel din anul precedent, atât nominal, cât și raportat la PIB; Domeniile dedicate cunoașterii — educația și cercetarea — să rămână sub aceeași autoritate națională, pentru o dezvoltare coordonată; Măsurile majore din aceste domenii să fie conforme cu practicile Uniunii Europene și ale OECD, iar orice deviere să fie argumentată public.

„Cele două domenii – educația și știința – trebuie să rămână unite, pentru a construi o societate bazată pe cunoaștere. Devierile de la practicile europene vor fi explicate public, transparent”, a mai transmis ministrul.

În finalul mesajului, Daniel David a reafirmat încrederea sa în profesorii români și în rolul lor de piloni ai societății.

„Știu că noi, oamenii educației, înțelegem importanța acestei schimbări. Vă invit să privim înainte împreună și cu încredere. Nu doar să rezolvăm probleme vechi, ci să avem curajul să gândim un model educațional nou, în care fiecare copil și profesor să-și poată atinge potențialul”, a transmis ministrul Educației.