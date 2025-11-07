Cod galben de ceață în trei județe. Se circulă cu dificultate în zeci de localități

Șoferii circulă în condiții dificile la această oră. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineață, două atenționări de Cod galben de ceață, valabile până la ora 10:00. Prima avertizare vizează zona depresionară a județului Harghita, unde vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Printre localitățile afectate se numără Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Ciucsângeorgiu, Tușnad și Voșlăbeni.

Fenomenul poate afecta circulația rutieră, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să folosească luminile de ceață.

O a doua avertizare de Cod galben este în vigoare pentru județele Botoșani și Suceava. În aceste zone, ceața va fi local și temporar prezentă, determinând vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Meteorologii menționează că avertizările și atenționările se actualizează în funcție de durata și intensitatea fenomenelor prognozate. Avertizările nowcasting sunt valabile pentru perioade scurte, de maximum șase ore, și vizează fenomene periculoase imediate.

Ziua de vineri aduce vreme în general închisă în jumătatea de sud a României, unde sunt așteptate ploi locale, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În restul regiunilor, înnorările vor fi trecătoare, iar precipitațiile vor apărea izolat, mai ales în Transilvania.

Pe parcursul serii, norii se vor extinde treptat în toate regiunile, aducând ploi în vest, centru și sud. În celelalte zone, ploile vor fi doar sporadice. Cantitățile de apă pot ajunge local la 15–20 l/mp, în special în sud-vest. La altitudini mai mari de 1.800 de metri, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări pe litoral și izolat în sud. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 17 grade Celsius, iar minimele vor coborî la valori între 2 și 9 grade. Pe litoral, vremea va fi ceva mai blândă, cu minime de până la 12 grade. Dimineața, ceața va fi prezentă pe arii restrânse.

În Capitală, cerul va rămâne acoperit pe tot parcursul zilei, iar ploile se vor semnala temporar. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12–13 grade, iar minima între 7 și 8 grade.