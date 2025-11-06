Cea mai grea iarnă din ultimii ani. Vortexul polar va aduce temperaturi neobișnuit de scăzute

Iarna 2025-2026 ar putea fi cea mai aspră din ultimii ani, a spus Roxana Bojariu climatolog ANM. După mai mulți ani în care zăpada a lipsit în sezonul rece, Europa Centrală și de Est s-ar putea confrunta cu episoade de frig extrem, ninsori abundente și viscol.

În ultimele săptămâni, meteorologii au avertizat că iarna care se apropie ar putea fi una dintre cele mai grele din ultimele decenii, cu temperaturi extrem de scăzute, ninsori consistente și episoade puternice de viscol.

Cauza principală a acestor fenomene este un vortex polar instabil, care și-a modificat deja traiectoria și influențează în prezent condițiile meteo din Europa Centrală și de Est. Recent, Florinela Georgescu, director de prognoze ANM, a explicat că România se află pe traiectoria acestui vortex polar.

Vortexul polar reprezintă o masă imensă de aer extrem de rece formată deasupra Polului Nord, care în mod normal rămâne concentrată în jurul Arcticii. Atunci când curenții atmosferici din straturile superioare ale atmosferei își pierd intensitatea, aceste mase de aer se deplasează spre latitudini mai joase, aducând ierni dure în Europa.

Procesul de destabilizare a acestuia început încă din luna octombrie, spun experții. Primele efecte ale acestei instabilități au fost resimțite la mijlocul lunii octombrie, când un front rece a traversat România, provocând o scădere bruscă a temperaturilor și ninsori timpurii în zonele montane. Aceste semne timpurii confirmă faptul că iarna ar putea aduce condiții meteo extreme, similare cu iernile grele din trecut.

Dacă tendința actuală de slăbire a vortexului polar va continua, climatologii estimează că România s-ar putea confrunta cu una dintre cele mai reci ierni din ultimii ani.

Temperaturile ar putea scădea sub -20°C în anumite regiuni, iar episoadele de ninsoare ar putea fi mai frecvente și mai intense decât în sezoanele recente. Meteorologii iau în calcul, de asemenea, posibilitatea apariției viscolelor severe și a perioadelor prelungite de ger, în special în lunile ianuarie și februarie 2026.

Chiar dacă vortexul polar este un fenomen natural, specialiștii atrag atenția că schimbările climatice contribuie la instabilitatea sa. Încălzirea rapidă a zonelor arctice perturbează echilibrul termic al atmosferei și curenții de aer, crescând frecvența fenomenelor extreme.

Această combinație ar putea transforma iarna 2025–2026 într-un sezon dificil pentru autorități și populație, punând la încercare capacitatea de adaptare și pregătirea pentru episoade de frig extrem.

Pentru România, prima ninsoare a sezonului este așteptată spre sfârșitul lunii noiembrie, mai întâi în zonele montane, unde viscolul ar putea fi puternic la altitudini mari, și izolat în Capitală. Dacă prognozele actuale se confirmă, iarna va fi marcată de perioade de frig intens și zăpadă consistentă, amintind de iernile severe din trecut.

Până pe 10 noiembrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât valorile normale pentru această perioadă în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării se vor menține apropiate de mediile climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi local peste normal în sud și sud-est, în timp ce vestul, nord-vestul și centrul României vor înregistra deficit pluviometric.

Între 10 și 17 noiembrie, temperaturile medii se vor situa ușor peste valorile normale pentru această perioadă în întreaga țară. Precipitațiile vor fi peste medie doar în sud-est, în timp ce în restul teritoriului cantitățile de ploaie vor fi apropiate de normele climatologice de toamnă.

În săptămâna 17-24 noiembrie, temperaturile medii ale aerului vor rămâne ușor mai ridicate decât normal în toate regiunile țării, cu valori mai accentuate în zonele sud-estice.

În săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie, temperaturile medii se vor situa ușor peste valorile normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României, cu valori mai ridicate în jumătatea estică a țării. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice pentru toamnă în majoritatea regiunilor.

La munte, în primele două nopți ale intervalului, temperaturile vor fi pozitive, între 2 și 4 grade, dar ulterior se estimează scăderi ale minimei până la 1–2 grade, cu posibilitatea ca spre mijlocul lunii să apară valori negative, între -2 și 0 grade. Precipitațiile sunt prognozate pentru zilele de 4 și 5 noiembrie, iar probabilitatea de ploaie crește din nou în jurul datelor de 12 și 16 noiembrie.