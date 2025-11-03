Vremea

Vreme călduroasă în România. Temperaturile continuă să surprindă la început de noiembrie

Vreme călduroasă în România. Temperaturile continuă să surprindă la început de noiembrieVremea. Sursa foto: Freepik
Zi frumoasă, luni, 3 noiembrie, în România, condițiile meteo continuă să fie atipice pentru această perioadă a anului. Valorile termice sunt mai ridicate decât cele normale la începutul lunii noiembrie, în cea mai mare parte a teritoriului.

Vreme frumoasă în România, luni, 3 noiembrie

Cerul va fi temporar noros. Va ploua, pe parcursul zilei şi la începutul nopţii în Banat, Crişana, Maramureş, dar și în jumătatea de vest a Transilvaniei şi a Olteniei, apoi în cea mai mare parte a Munteniei, Moldovei, Olteniei, jumătatea de est a Transilvaniei. Totodată, izolat în celelalte regiuni.

Noaptea, la altitudini de peste 1.700 de metri, în mod trecător vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi de ninsoare, după cum au anunțat cei de la ANM. Va mai fi şi ceaţă, în timpul dimineții, local în centrul, sudul, estul ţării şi izolat în rest, iar noaptea pe arii restrânse, cu o probabilitate mai mare în extremităţile de sud-est şi de vest.

La ce valori ajung maximele zilei

Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu unele intensificări la munte, în vest, în nord-est şi pe alocuri în rest (viteze la rafală în general de 40…45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 şi 23 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 3 şi 12 grade Celsius, au informat specialiștii meteo.

Mecanic auto, despre SUV-ul pe care nu trebuie să-l cumperi niciodată. Ce probleme au raportat șoferii
De la uzinele comuniste la mall-uri. Ce s-a întâmplat cu patrimoniul industrial al României
Vremea în noiembrie

Vremea. Sursa foto: Pixabay

În București, azi, vremea va fi caracterizată în continuare de valori termice mai mari decât cele normale la începutul lunii noiembrie. În timpul zilei, cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă stratiformă şi ceaţă în primele ore ale intervalului. Noaptea cerul va deveni noros şi temporar va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat.Temperatura maximă va fi de 19 până la 20 de grade Celsius, iar cea minimă de 8 spre 10 grade Celisus.

Situația se schimbă de marți

Mâine, vremea va trece printr-un proces de răcire, astfel că maximele vor scădea și vor ajunge la nivelul 9 - 16 grade Celsius cu o minimă de -2 grade. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări ziua, în Moldova, Oltenia, local în Dobrogea şi la munte.

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
