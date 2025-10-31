București-Pașcani în patru ore, exclusiv pe autostradă, chiar din 2025
- Cristi Buș
- 31 octombrie 2025, 08:29
Șeful CNAIR, Cristian Pistol, anunță că lucrările pe Autostrada Moldovei (A7) avansează rapid. Pe lotul Domnești Târg–Răcăciuni, progresul depășește 85%, iar pe tronsonul Domnești Târg–Adjud – 90%. Dacă ritmul se menține, în 2025 șoferii vor putea merge pe autostradă de la București până la Adjud.
Stadiu avansat pe lotul 2 al Autostrăzii Focșani–Bacău
Autostrada Moldovei (A7) continuă să avanseze într-un ritm accelerat. Potrivit anunțului făcut de Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), tronsonul Domnești Târg–Răcăciuni, cu o lungime de aproape 39 de kilometri, a depășit un stadiu fizic de 85%.
Pe segmentul de aproximativ 17 kilometri dintre Domnești Târg și Adjud, progresul lucrărilor a ajuns la peste 90%, ceea ce face posibilă deschiderea circulației până la Adjud până la finalul acestui an, dacă se menține ritmul actual de execuție.
„Activitate intensă pe șantierul lotului 2 (Domnești Târg–Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani–Bacău (A7)! Pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domnești Târg și Adjud stadiul lucrărilor a depășit 90%”, a transmis Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.
Lucrări în desfășurare la Domnești Târg și nodul rutier Adjud
Constructorul UMB Spedition, compania controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, lucrează în prezent la ultimele etape ale proiectului.
Potrivit lui Pistol, activitatea se concentrează în zona pasajului de la Domnești Târg, unde se execută lucrări de hidroizolație, după turnarea plăcii de suprabetonare, dar și la podul peste râul Trotuș din zona nodului Adjud.
Valoarea totală a contractului pentru lotul 2 este de 2,48 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea provine din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
„Pe întregul lot stadiul fizic a depășit 85%, dar anul acesta, dacă vor permite condițiile meteorologice să se mențină actualul ritm de lucru, circulația va putea fi deschisă până la Adjud. Astfel se va putea circula de la București la Adjud, doar pe autostradă (A3 și A7), anul acesta”, a precizat șeful CNAIR.
Autostrada A7 este considerată una dintre cele mai importante investiții de infrastructură rutieră din România, asigurând legătura directă între Muntenia și Moldova.
Traseul complet, între Ploiești și Pașcani, va avea o lungime totală de 319 kilometri, împărțită în mai multe loturi, toate aflate în diferite stadii de execuție.
CNAIR estimează că, în 2026, întregul coridor București–Pașcani (A3 și A7) va fi complet circulabil.
„Anul viitor, după finalizarea lucrărilor și pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe autostradă de la București la Pașcani”, a adăugat Cristian Pistol.
UMB Spedition livrează segmentul înainte de termen
Companiile din grupul UMB continuă să domine șantierele de infrastructură din România, fiind implicate și în alte proiecte majore – Autostrada Unirii (A8) și Drumul Expres Focșani–Brăila.
În cazul A7, UMB a fost lăudată pentru ritmul susținut al lucrărilor și pentru respectarea termenelor contractuale.
Reprezentanții CNAIR confirmă că lucrările la structurile majore – poduri, pasaje și noduri rutiere – se află în faza finală, iar testările de rezistență și finisajele vor fi realizate în următoarele luni.
Impact regional are legătura directă cu Moldova
Deschiderea circulației până la Adjud va avea efecte economice și logistice semnificative pentru regiunea Moldovei. Autostrada va reduce timpul de deplasare între București și județele Vrancea și Bacău cu peste o oră și jumătate, facilitând transportul de mărfuri și dezvoltarea investițiilor locale.
Economiștii susțin că infrastructura rutieră este principalul catalizator al dezvoltării regiunii, iar A7 va reprezenta „coloana vertebrală” a economiei Moldovei.
„A7 nu este doar o autostradă, ci un coridor de dezvoltare. Orașele conectate la rețea vor atrage automat industrie, logistică și forță de muncă calificată”, a declarat Mihai Drăgan, analist în infrastructură și dezvoltare regională.
PNRR rămâne sursa vitală de finanțare
Proiectul A7 este finanțat aproape integral din fonduri europene nerambursabile, prin PNRR, fiind una dintre cele mai mari investiții rutiere din acest program.
Guvernul României și Ministerul Transporturilor au stabilit ca termen final pentru finalizarea întregii autostrăzi sfârșitul anului 2026, condiție esențială pentru păstrarea finanțării.
Conform datelor oficiale, până în octombrie 2025, peste 60% din lucrările eligibile PNRR pentru A7 au fost deja realizate.
De la București la Pașcani, în mai puțin de 4 ore
Dacă toate termenele sunt respectate, românii vor putea călători în 2026 de la București la Pașcani exclusiv pe autostradă, pe rutele A3 și A7.
Timpul de parcurgere estimat va fi de sub patru ore, comparativ cu cele peste șase ore necesare astăzi.
„Autostrada Moldovei este un proiect simbolic. Nu e doar infrastructură, e o promisiune pentru o regiune care a fost prea mult timp ruptă de restul țării”, a spus un reprezentant CNAIR pentru Digi24.
