București-Pașcani în patru ore, exclusiv pe autostradă, chiar din 2025

Șeful CNAIR, Cristian Pistol, anunță că lucrările pe Autostrada Moldovei (A7) avansează rapid. Pe lotul Domnești Târg–Răcăciuni, progresul depășește 85%, iar pe tronsonul Domnești Târg–Adjud – 90%. Dacă ritmul se menține, în 2025 șoferii vor putea merge pe autostradă de la București până la Adjud.

Autostrada Moldovei (A7) continuă să avanseze într-un ritm accelerat. Potrivit anunțului făcut de Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), tronsonul Domnești Târg–Răcăciuni, cu o lungime de aproape 39 de kilometri, a depășit un stadiu fizic de 85%.

Pe segmentul de aproximativ 17 kilometri dintre Domnești Târg și Adjud, progresul lucrărilor a ajuns la peste 90%, ceea ce face posibilă deschiderea circulației până la Adjud până la finalul acestui an, dacă se menține ritmul actual de execuție.

Constructorul UMB Spedition, compania controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, lucrează în prezent la ultimele etape ale proiectului.

Potrivit lui Pistol, activitatea se concentrează în zona pasajului de la Domnești Târg, unde se execută lucrări de hidroizolație, după turnarea plăcii de suprabetonare, dar și la podul peste râul Trotuș din zona nodului Adjud.

Valoarea totală a contractului pentru lotul 2 este de 2,48 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea provine din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).