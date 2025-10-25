Autostrada A1 Sibiu-Pitești în munți. Stadiul lucrărilor pe secțiunile 2 și 3

Secțiunile montane ale Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești nu riscă să piardă finanțarea europeană de 17 miliarde de lei, ca urmare a reglementărilor de mediu în vigoare, a declarat joi secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, pentru Antena3.ro.

Scrioșteanu a menționat că Guvernul și Ministerul Transporturilor vor lua toate măsurile necesare pentru ca Acordurile de Mediu să nu împiedice desfășurarea lucrărilor suplimentare prevăzute în așa-numitele „zone-tampon” de protecție sau în ariile protejate.

„Facem toate demersurile, colaborăm cu toate instituțiile statului, în așa fel încât să nu se întâmple acest lucru. Exceptarea de la anumite prevederi legale a mai fost făcută de exemplu și pentru podul de peste Prut de la Ungheni. Am avut aceeași procedură care a fost simplificată printr-un alt act normativ”, a spus secretarul de stat.

Temerile legate de pierderea fondurilor europene și de blocarea lucrărilor pe secțiunile montane 2 și 3 ale Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești au apărut după ce, pe 21 octombrie, Ministerul Transporturilor a publicat spre dezbatere o propunere de Ordonanță de Urgență pentru recunoașterea proiectului ca obiectiv de importanță națională.

Documentul avertizează că România riscă să piardă finanțarea europeană de 17 miliarde de lei pentru cele două secțiuni, dacă nu va fi aprobată urgent o derogare de la legislația de mediu care să permită lucrări în ariile naturale protejate.

Potrivit autorilor proiectului de act normativ, problema a apărut după ce studiile de teren, topografice și geotehnice, au indicat zone cu risc de instabilitate și alunecări de teren, unde este necesară realizarea urgentă a unor lucrări suplimentare. Acestea ar urma să intervină în așa-numitele zone-tampon, în zone de conservare și management durabil, precum și în interiorul unei rezervații naturale, fiind prevăzute inclusiv defrișări.

Întrebat despre aceste aspecte, Ionel Scrioșteanu a declarat că Guvernul va accelera procedurile de revizuire a acordurilor de mediu. El a precizat că aceste măsuri sunt necesare pentru ca Autostrada A1 Sibiu-Pitești să fie finalizată în perioada 2028-2029.

„Nu exsită risc să pierdem finanțarea, în sensul că Programul de Transport se finalizează la sfârșitul anului 2029. Oricum, toți banii din Programul de Transport vor fi cheltuiți înainte de 2029, iar proiectele care nu se vor finaliza se vor faza. Oricum, avem mai multe proiecte față de Programul de Transport, din programul de finanțare europeană”, a spus acesta, pentru sursa menționată anterior.

Scrioșteanu a explicat complexitatea lucrărilor de pe Autostrada A1 Sibiu-Pitești, care are o lungime totală de 122 de kilometri și este împărțită în cinci secțiuni. Secțiunea 1, între Boița și Centura Sibiului, a fost deschisă traficului pe 19 decembrie 2022. Celelalte secțiuni, de la 2 la 5, se află în diferite stadii de execuție, licitație sau proiectare. Secțiunea 5, Curtea de Argeș–Pitești, a fost finalizată și deschisă circulației în 2025.

Acesta a afirmat că pe secțiunile 2 și 3 ale Autostrăzii A1 sunt prevăzute lucrări de infrastructură de o complexitate fără precedent în România.

„Lucrările sunt foarte complexe, nu au mai avut loc în România astfel de lucrări. Dacă vizualizați imaginile cu lucrările, cel puțin pe secțiunea 3, unde a început construirea unor viaducte, veți vedea cât de complexe sunt. Pentru secțiunea 3, a fost nevoie să se construiască suplimentar 150 de km de drum tehnologic, pentru a avea acces la cât mai multe din punctele de șantier”, a mai spus secretarul de stat din Ministerul Transporturilor.