Apărare comună, finanțare comună. Apelul Greciei pentru o nouă direcție europeană

Apărare comună, finanțare comună. Apelul Greciei pentru o nouă direcție europeanăKyriakos Mitsotakis / sursa foto: captură video
Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a declarat joi, înaintea summitului liderilor Uniunii Europene, că blocul comunitar ar trebui să își asume un rol mai important în găsirea surselor de finanțare necesare pentru creșterea cheltuielilor militare ale statelor membre.

Mitsotakis a afirmat că va folosi reuniunea de la Bruxelles pentru a solicita o implicare sporită a UE într-un moment „de cotitură”, în care, potrivit acestuia, „realizăm că trebuie să ne asumăm mai multă responsabilitate în privința apărării europene”. Afirmația a fost făcută într-un interviu dat pentru publicația Politico.

Crearea unui mecanism comun de împrumut în UE

Premierul elen a sugerat posibilitatea creării unui mecanism comun de împrumut pentru finanțarea proiectelor de apărare la scară europeană.

„Există un elefant în cameră. Nu vorbim deschis despre asta, dar am putea să ne imaginăm un scenariu în care să avem o facilitate comună europeană de împrumut destinată sprijinirii proiectelor europene de apărare?”, a declarat Mitsotakis.

El a adăugat că ar susține o astfel de inițiativă „cu condiția ca proiectele să fie clar definite ca bunuri publice europene”.

„Să folosim bani europeni pentru a face lucruri pe care, la nivel național, poate nu am reuși să le realizăm”, a completat prim-ministrul grec.

Contextul discuțiilor

Declarațiile lui Mitsotakis vin pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, care, potrivit oficialilor europeni, a dus la mai multe incidente recente de încălcare a spațiului aerian al Uniunii Europene de către drone și avioane de luptă rusești.

Într-un document preliminar elaborat de ambasadorii celor 27 de state membre înaintea summitului, se menționează că Uniunea Europeană va conveni „să orienteze tot mai mult investițiile în domeniul apărării către dezvoltarea, producția și achizițiile comune”.

Divergențe între statele membre ale UE privind finanțarea

Comisia Europeană a propus anterior relaxarea regulilor fiscale pentru a permite guvernelor naționale să împrumute sume suplimentare destinate unui program amplu de reînarmare.

Cu toate acestea, statele membre nu au ajuns la un consens în privința ideii de datorie comună, menită să deblocheze fonduri suplimentare.

apărare UE

apărare UE / sursa foto: dreamstime.com

Mitsotakis a subliniat că provocarea principală constă în „posibilitatea obținerii de finanțări suplimentare” care să fie „legate de condiționalități ce ne împing în direcția unei pregătiri mai solide”.

Aceste condiționalități, a explicat el, ar putea include „achiziții comune, dezvoltarea de noi tehnologii — în special drone și inteligență artificială — domenii în care Comisia și instituțiile europene au un rol clar de jucat”.

Echilibrul între apărare și tranziția verde

Premierul Greciei a abordat și subiectul politicilor de mediu, în contextul dezbaterilor din cadrul Comisiei Europene privind obiectivele de neutralitate climatică. Mitsotakis a declarat că tranziția verde „nu poate fi un scop în sine”.

„Altfel, ne-am putea da seama la un moment dat că alergăm în direcția greșită. Ea trebuie echilibrată cu competitivitatea și trebuie să sprijine, sau cel puțin să nu afecteze, coeziunea socială”, a afirmat el.

Referindu-se la costurile acestui proces, Mitsotakis a adăugat:

„Urâsc să dau o cifră, dar ultimele 10, 15 sau 20 de procente ale tranziției verzi sunt, în acest moment, înfricoșător de scumpe, iar tehnologiile necesare pentru a le implementa nici măcar nu există încă.”

