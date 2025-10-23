Spania refuză, în continuare, să respecte angajamentele față de NATO

În ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump privind posibile sancțiuni economice împotriva Spaniei din cauza cheltuielilor scăzute pentru apărare, oficialii NATO și ai guvernului socialist spaniol par să trateze situația cu calm.

Atât la nivel militar, cât și la nivel diplomatic, reacțiile nu indică o îngrijorare majoră.

Potrivit unui ofițer superior NATO de la Cartierul General Aliat pentru Forțe Întrunite din Europa, amenințarea nu este luată în serios la nivel militar.

Această atitudine vine pe fondul retoricii tot mai dure a lui Trump în ultimele săptămâni, președintele criticând Spania pentru cheltuielile sale reduse, în contextul presiunii administrației sale de a face statele europene mai puțin dependente de umbrela militară a Statelor Unite.

Trump a cerut membrilor NATO să aloce cel puțin 5% din PIB pentru apărare națională. La summitul NATO de la Haga din iunie, majoritatea membrilor au convenit asupra unei ținte de cheltuieli de 5% din PIB – 3,5% pentru cheltuieli militare de bază și 1,5% pentru domenii conexe, cum ar fi mobilitatea militară, până în 2035.

Spania a solicitat însă o excepție și a rămas cu cel mai scăzut nivel de cheltuieli militare din NATO, alocând doar 1,3% din PIB pentru apărare în 2024.

Refuzul Madridului de a crește cheltuielile a provocat nemulțumirea lui Trump, care a sugerat recent că NATO ar trebui să ia în considerare excluderea Spaniei din alianță.

Ministrul apărării spaniol, Margarita Robles, a subliniat angajamentul țării sale față de NATO și contribuțiile aduse de-a lungul timpului.

„Ceea ce contează – și ar trebui să spunem asta cu mândrie – este că Spania este un aliat de încredere și responsabil, că face parte din Alianța Atlanticului de 40 de ani, că a plătit un preț foarte mare cu viețile militarilor spanioli, că este dispusă să participe la fiecare misiune atribuită și că face un efort foarte important în industria de apărare spaniolă și europeană, creând locuri de muncă și respectând angajamentele,” a declarat Robles săptămâna trecută.

Ministrul a adăugat că anul 2035 este departe și că prioritatea alianței ar trebui să fie situația din Ucraina.

Casa Albă a confirmat că Trump continuă să ia în considerare consecințe economice pentru Spania. „Președintele Trump întotdeauna înseamnă ceea ce spune, iar acțiunile sale vorbesc de la sine.

În timp ce fiecare alt aliat NATO a fost de acord să crească cheltuielile pentru apărare la cinci procente, Spania a fost singura țară care a refuzat,” a declarat Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Cu toate acestea, la Madrid, reacțiile rămân moderate, iar oficialii continuă să sublinieze contribuțiile istorice și actuale ale Spaniei în cadrul NATO.