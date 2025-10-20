Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură, anunță Termoenergetica

În următoarele zile, numeroși locuitori ai Capitalei vor rămâne fără căldură și apă caldă, ca urmare a intervențiilor pentru repararea unor avarii apărute pe conductele rețelei termice din mai multe zone ale Bucureștiului, potrivit unui anunț făcut de compania Termoenergetica.

Pe Strada Smaranda Brăescu sunt programate intervenții pentru repararea unei avarii, iar acest lucru necesită oprirea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către un punct termic care deservește 20 de blocuri și imobile, în intervalul luni – marți, până la ora 23:00. Conducta din zonă a fost pusă în funcțiune în anul 1987, având acum 38 de ani de exploatare.

Pe Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu vor avea loc lucrări similare, ceea ce va duce la sistarea serviciilor de apă caldă și căldură pentru un punct termic care alimentează 23 de blocuri și imobile, începând din 22 octombrie 2025, ora 08:00, până pe 23 octombrie 2025, ora 23:00. Conducta afectată funcționează din anul 1976, având 49 de ani de utilizare.

Șoseaua Nicolae Titulescu se află, la rândul ei, pe lista zonelor unde vor fi făcute lucrări de remediere, ceea ce va duce la oprirea agentului termic pentru 4 blocuri și imobile, între 22 octombrie 2025, ora 08:00, și 23 octombrie 2025, ora 23:00. Această secțiune a rețelei a fost pusă în funcțiune în anul 1980 și are o vechime de 45 de ani.

De asemenea, în zona Străzii Radovanu, lucrările de intervenție vor afecta alimentarea cu apă caldă și căldură pentru 18 blocuri, începând de luni și până pe 24 octombrie 2025, ora 23:00. Conducta de aici a fost introdusă în rețea în 1979, fiind în funcțiune de peste 45 de ani.

În zona Aleea Hobița sunt programate intervenții pentru repararea unei avarii, iar acest lucru presupune oprirea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 8 blocuri, începând de luni și până la data de 22 octombrie 2025, ora 23:00. Conducta din această zonă a fost pusă în funcțiune în anul 1978 și are o durată de exploatare de peste 45 de ani.

Pe Strada Slt. Cristescu Dima se vor desfășura lucrări similare, ce vor afecta alimentarea cu apă caldă și căldură pentru 18 blocuri, în intervalul 22 octombrie 2025, ora 09:00 – 24 octombrie 2025, ora 23:00. Și aici conducta datează din anul 1978, având peste 45 de ani de funcționare.

Totodată, în Sectorul 4, pe străzile V.V. Stanciu, C.R. Motru și Calea Văcărești, sunt anunțate lucrări de remediere care necesită întreruperea agentului termic pentru 6 puncte termice, ce deservesc 129 de blocuri și 2 agenți economici, din 20 octombrie 2025 până pe 23 octombrie 2025, ora 23:00. Conducta de aici a fost pusă în funcțiune în 1992 și are o vechime de 33 de ani.

În ceea ce privește zona Șoseaua Alexandriei, se vor efectua intervenții care vor impune sistarea furnizării apei calde și căldurii către un punct termic ce alimentează 10 blocuri, între 20 octombrie 2025 și 22 octombrie 2025, ora 23:00. Conducta din această zonă este în exploatare din anul 1979 și a ajuns la aproape 46 de ani de funcționare.

În intersecția Bulevardului 1 Mai cu strada Brașov din Sectorul 6 sunt programate lucrări de remediere a unei avarii, însă acestea nu vor afecta niciun consumator, deși impun oprirea furnizării agentului termic. Intervenția va avea loc în perioada 21 octombrie 2025, ora 09:00 – 23 octombrie 2025, ora 23:00. Conducta vizată a fost pusă în funcțiune în anul 1970 și are o vechime de aproape 55 de ani.

La intersecția străzilor Valea lui Mihai și Valea Călugărească vor avea loc lucrări pentru remedierea unei avarii în căminul de aerisire a conductei de tur (Dn 50 mm), ceea ce va impune oprirea furnizării apei calde și a căldurii către un punct termic ce deservește 20 de blocuri. Lucrările sunt programate pentru data de 23 octombrie 2025, între orele 09:00 și 22:00. Conducta aferentă racordului a intrat în exploatare în anul 1998 și are aproape 27 de ani de funcționare.

Compania precizează că termenele inițiale de repunere în funcțiune sunt stabilite înainte de începerea efectivă a șantierelor și decopertarea galeriilor, iar durata finală a lucrărilor depinde de gradul de degradare al conductelor și de complexitatea intervențiilor necesare.