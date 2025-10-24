Încă un ministru din Guvernul Recean renunță la funcție. Sergiu Lazarencu optează pentru Parlament

Republica Moldova. Încă un membru al Guvernului Recean nu se va regăsi în viitorul Cabinet de miniștri. Sergiu Lazarencu, ministrul în exercițiu al Mediului, a anunțat vineri, 24 octombrie, că renunță la portofoliul de ministru în favoarea mandatului de deputat, obținut pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Lazarencu a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă în care și-a prezentat bilanțul activității la conducerea Ministerului Mediului, menționând că își propune să continue, din Legislativ, proiectele inițiate în perioada mandatului său.

„Voi ajuta la accelerarea programului național de împădurire, a proiectului privind gestionarea deșeurilor solide și la alinierea legislației la acquis-ul comunitar, astfel încât deșeurile să ajungă acolo unde trebuie, nu pe dealuri, în lacuri sau păduri. Republica Moldova trebuie să aibă mai multe păduri, iar prin aceste acțiuni să contribuim la integrarea țării în Uniunea Europeană”, a declarat Sergiu Lazarencu.

Fostul ministru a subliniat că activitatea sa în Parlament va fi o continuitate firească a eforturilor depuse în cadrul ministerului, întrucât „temele de mediu au devenit o prioritate nu doar pentru Guvern, ci și pentru întreaga societate”.

În discursul său, Lazarencu a evidențiat importanța programului național de împădurire, lansat la inițiativa președintei Maia Sandu, pe care l-a descris drept „cel mai ambițios proiect ecologic al Republicii Moldova de la independență încoace”.

Potrivit oficialului, programul a reușit să mobilizeze mii de cetățeni din întreaga țară – profesori, elevi, studenți, antreprenori și autorități locale – în jurul unui scop comun: plantarea a 145.000 de hectare de pădure până în anul 2032.

„Până în prezent, au fost împădurite 17.000 de hectare, iar până la sfârșitul anului vom atinge pragul de 20.000 de hectare. Este o dovadă că, prin efort comun, putem schimba fața țării și contribui la o economie verde și durabilă”, a spus Lazarencu.

Sergiu Lazarencu este al doilea ministru din Cabinetul Recean care nu se va regăsi în noul Executiv. Recent, și Ala Nemerenco, ministra Sănătății, a anunțat că se retrage din echipa guvernamentală.

Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe economistul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier. Decretul a fost semnat vineri, 24 octombrie, la puțin timp după consultările șefei statului cu fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).