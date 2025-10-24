Este oficial. Alexandru Munteanu, desemnat candidat la funcția de premier Video

Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe economistul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier. Decretul a fost semnat vineri, 24 octombrie, la puțin timp după consultările șefei statului cu fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

„În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, am semnat astăzi decretul prin care l-am desemnat pe domnul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova”, a anunțat șefa statului.

Maia Sandu i-a urat succes candidatului în procesul de formare a echipei guvernamentale și în obținerea sprijinului Parlamentului, subliniind prioritățile viitorului Executiv: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la Uniunea Europeană, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață pentru cetățeni.

Republica Moldova. Consiliul Politic Național al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) l-a desemnat oficial pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Decizia a fost luată în seara zilei de 23 octombrie, iar candidatura urmează să fie înaintată președintei Maia Sandu în cadrul consultărilor oficiale cu fracțiunile majoritare, programate pentru vineri, 24 octombrie, ora 10:00.

„Tocmai s-a terminat ședința Consiliului Politic Național al PAS, unde am propus și a fost votată, unanim, candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Mâine vom merge la președinta Maia Sandu pentru a-i propune candidatura domnului Munteanu. Consider că este un om care are profilul și experiența necesare pentru a se îngriji de multe nevoi economice. Colegii abia așteaptă să-l vadă și l-au invitat deja în teritoriu”, a declarat Igor Grosu, liderul PAS, după ședință.

La rândul său, Alexandru Munteanu a declarat că este onorat de încrederea acordată și că își va dedica mandatul interesului național și dezvoltării economice a țării.

„Vă mulțumesc pentru încredere, este o mare onoare pentru mine și o responsabilitate. Mă voi strădui să onorez această provocare a vieții mele. Voi depune toate eforturile în beneficiul patriei, să o dezvoltăm și să o regăsim în marea familie europeană”, a afirmat Munteanu.

Președinta Maia Sandu a desfășurat în 23 octombrie consultări privind desemnarea candidatului la funcția de premier cu reprezentanții fracțiunilor care s-au declarat în opoziție la ședința de constituire a noului Parlament.

La discuții au participat patru din cele cinci fracțiuni parlamentare, comuniștii fiind singurii care au refuzat să participe.

Totodată, fracțiunea Partidului Nostru a anunțat că va susține candidatura înaintată de PAS, Alexandru Munteanu, pentru funcția de prim-ministru.

Șefa fracțiunii parlamentare PAS, Doina Gherman, a declarat recent că noul Guvern ar putea fi învestit până la sfârșitul săptămânii viitoare.

„Republica Moldova va avea, cel mai probabil, până la sfârșitul săptămânii viitoare, un Guvern investit. Și asta înseamnă că Republica Moldova este pe calea corectă și continuă direcția asta. Noi am promis oamenilor și asta vom face. Pe mine tare mult mă bucură că domnul Munteanu este acel profil de persoană cu experiență vastă în economie, or noi avem acum nevoie crucială de dezvoltare economică”, a declarat Gherman.

Deputata a mai subliniat că întreaga fracțiune PAS, inclusiv parlamentarii Dinu Plîngău și Stela Macari, va susține candidatura lui Munteanu. „Nu există motive ca cei doi să plece din fracțiune”, a adăugat aceasta.

Conform legislației, după consultările cu fracțiunile parlamentare, președintele desemnează oficial candidatul la funcția de prim-ministru. Candidatul desemnat are 15 zile pentru a prezenta Parlamentului lista propusă a miniștrilor și programul de guvernare.

Ulterior, Guvernul este supus votului în plen, fiind învestit dacă obține sprijinul majorității deputaților. După votul de învestitură, președintele Republicii Moldova are un termen de maximum 14 zile pentru a semna decretul de numire, iar miniștrii depun jurământul, moment din care noul Executiv își preia oficial atribuțiile.