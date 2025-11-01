Cer parțial înnorat și temperaturi în scădere în Republica Moldova, la început de weekend

Vreme tipică de toamnă, azi, în Republica Moldova, cu cer parțial înnorat în unele zone ale țării și valori termice în scădere față de ziua precedentă, după cum au informat specialiștii meteo. Maximele de sâmbătă vor atinge nivelul de 12 - 16 grade Celsius, în timpul nopții, mercurul din termometre va coborî până la 4 grade Celsius. Cerul va fi acoperit de nori în cea de-a doua parte a zilei în nord est și centrul țării, nu sunt însă șanse de ploaie.

Vântul va sufla moderat, fără intensificări. Sunt anunțate 12 grade Celsius la Rîbnița și la Briceni, vor fi 13 grade Celsius la Bălți și la Chișinău, 14 grade la Ștefan-Vodă și 16 grade la Cahul. Mâine, maximele vor crește și vor ajunge la 16 - 19 grade Celsius, va fi vreme frumoasă în toată Republica Moldova.

Ce condiții meteo vor fi în România

Azi, în România, vremea va fi predominant frumoasă, iar în cea mai mare parte a ţării deosebit de caldă pentru această perioadă a anului, conform ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 până la 14 grade Celsius în nordul Moldovei şi în jurul a 24 de grade în partea de sud a Banatului, iar cele minime se vor situa între 0 şi 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaţilor Orientali, dar şi mai mari pe litoral şi în Dealurile de Vest, până spre 13 grade.

Cerul va fi mai mult senin, dar în zonele joase de relief, mai ales în cele din sudul, centrul şi estul ţării -pe arii restrânse în primele ore ale intervalului şi local noaptea vor fi nori joşi şi ceaţă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări, pe arii restrânse în sudul Banatului.

Azi, în București, cerul va fi mai mult senin, exceptând a doua parte a nopţii când vor fi nori joşi şi ceaţă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 20 - 21 de grade, iar cea minimă de 7 spre 8 grade Celsius, uşor mai scăzută în zona preorăşenească.