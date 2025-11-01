Vremea

Cer parțial înnorat și temperaturi în scădere în Republica Moldova, la început de weekend

Comentează știrea
Cer parțial înnorat și temperaturi în scădere în Republica Moldova, la început de weekendVremea. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Vreme tipică de toamnă, azi, în Republica Moldova, cu cer parțial înnorat în unele zone ale țării și valori termice în scădere față de ziua precedentă, după cum au informat specialiștii meteo. Maximele de sâmbătă vor atinge nivelul de 12 - 16 grade Celsius, în timpul nopții, mercurul din termometre va coborî până la 4 grade Celsius. Cerul va fi acoperit de nori în cea de-a doua parte a zilei în nord est și centrul țării, nu sunt însă șanse de ploaie.

Vreme normală pentru această perioadă a anului în Republica Moldova

Vântul va sufla moderat, fără intensificări. Sunt anunțate 12 grade Celsius la Rîbnița și la Briceni, vor fi 13 grade Celsius la Bălți și la Chișinău, 14 grade la Ștefan-Vodă și 16 grade la Cahul. Mâine, maximele vor crește și vor ajunge la 16 - 19 grade Celsius, va fi vreme frumoasă în toată Republica Moldova.

Ce condiții meteo vor fi în România

Azi, în România, vremea va fi predominant frumoasă, iar în cea mai mare parte a ţării deosebit de caldă pentru această perioadă a anului, conform ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 până la 14 grade Celsius în nordul Moldovei şi în jurul a 24 de grade în partea de sud a Banatului, iar cele minime se vor situa între 0 şi 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaţilor Orientali, dar şi mai mari pe litoral şi în Dealurile de Vest, până spre 13 grade.

Prognoza meteo

Prognoza meteo. Sursa foto: Pixabay

Cerul va fi mai mult senin, dar în zonele joase de relief, mai ales în cele din sudul, centrul şi estul ţării -pe arii restrânse în primele ore ale intervalului şi local noaptea vor fi nori joşi şi ceaţă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări, pe arii restrânse în sudul Banatului.

De la anularea alegerilor la numirea Oanei Gheorghiu și retragerea SUA. Polonia a simțit schimbarea. România, prinsă pe contrasens, susține Ștefan Popescu
De la anularea alegerilor la numirea Oanei Gheorghiu și retragerea SUA. Polonia a simțit schimbarea. România, prinsă pe contrasens, susține Ștefan Popescu
Rețeta care impresionează orice invitat: ruladă de curcan cu gutui și sos de vin
Rețeta care impresionează orice invitat: ruladă de curcan cu gutui și sos de vin

Temperaturi ridicate în București

Azi, în București, cerul va fi mai mult senin, exceptând a doua parte a nopţii când vor fi nori joşi şi ceaţă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 20 - 21 de grade, iar cea minimă de 7 spre 8 grade Celsius, uşor mai scăzută în zona preorăşenească.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:38 - Încălzirea oceanelor pune în pericol stabilitatea banchizelor din Antarctica
09:30 - Răzvan Copoiu (Enevo): „Fiecare an ne reinventăm. Ținta noastră este să fim mereu cu un pas înainte”
09:20 - De la anularea alegerilor la numirea Oanei Gheorghiu și retragerea SUA. Polonia a simțit schimbarea. România, prinsă ...
09:11 - Dialog între „Arhitectul norilor” și „Arhitectul imaginației”. Expoziție de excepție la Galeria Romană
08:59 - Rețeta care impresionează orice invitat: ruladă de curcan cu gutui și sos de vin
08:50 - Casa Albă a impus noi restricții pentru jurnaliști, după ce unii reporteri au fost prinși ascultând conversații

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale