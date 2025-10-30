Vremea

Prognoza meteo, 30 octombrie. Final de lună cu vreme deosebit de caldă. Ploi slabe în unele regiuni

Prognoza meteo, 30 octombrie. Final de lună cu vreme deosebit de caldă. Ploi slabe în unele regiuniToamnă. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

În următoarele ore, temperaturile vor fi semnificativ mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, în aproape toată țara. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei, unde, pe alocuri, vor apărea ploi slabe, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 30 octombrie. Precipitații mixte la munte

La altitudini de peste 1800 de metri, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale, mai ales în zonele montane înalte din Carpații Orientali și Munții Apuseni, unde rafalele pot atinge 60–80 km/h.

În Banat, Crișana, Maramureș, Moldova și pe litoral, viteza vântului va ajunge la 40–45 km/h.

toamnă

Peisaj de toamnă. Sursa foto: Pixabay

Maxime de 23 de grade în țară

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Bărăgan și Dobrogea continentală. Minimele se vor situa între 4 și 11 grade, mai mici în depresiuni. Izolat, la începutul și la finalul intervalului, se va semnala ceață.

Noiembrie aduce surprize, în dragoste, pentru trei zodii
Trump solicită Pentagonului să reia testarea armelor nucleare „imediat”
În Capitală, vremea va continua să se încălzească. Potrivit ANM, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa între 21 și 22 de grade, iar minima va coborî la 7–8 grade, mai redusă spre 5 grade în zonele periferice.

Prognoza meteo pentru finalul de săptămână

La sfârșitul săptămânii, vremea se va menține neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în regiunile nordice, unde izolat vor apărea ploi slabe, în timp ce în restul țării va predomina soarele. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor urca între 17 și 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 13 grade.

Meteorologii anunță un sfârșit de săptămână cu valori termice peste media normală, iar riscul de precipitații va fi redus. În Capitală, vremea va rămâne caldă pentru finalul lunii octombrie, cu temperaturi peste cele obișnuite și doar șanse mici de ploaie.

Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
