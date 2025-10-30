Prognoza meteo, 30 octombrie. Final de lună cu vreme deosebit de caldă. Ploi slabe în unele regiuni

În următoarele ore, temperaturile vor fi semnificativ mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, în aproape toată țara. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei, unde, pe alocuri, vor apărea ploi slabe, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

La altitudini de peste 1800 de metri, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale, mai ales în zonele montane înalte din Carpații Orientali și Munții Apuseni, unde rafalele pot atinge 60–80 km/h.

În Banat, Crișana, Maramureș, Moldova și pe litoral, viteza vântului va ajunge la 40–45 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Bărăgan și Dobrogea continentală. Minimele se vor situa între 4 și 11 grade, mai mici în depresiuni. Izolat, la începutul și la finalul intervalului, se va semnala ceață.

În Capitală, vremea va continua să se încălzească. Potrivit ANM, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa între 21 și 22 de grade, iar minima va coborî la 7–8 grade, mai redusă spre 5 grade în zonele periferice.

La sfârșitul săptămânii, vremea se va menține neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în regiunile nordice, unde izolat vor apărea ploi slabe, în timp ce în restul țării va predomina soarele. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor urca între 17 și 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 13 grade.

Meteorologii anunță un sfârșit de săptămână cu valori termice peste media normală, iar riscul de precipitații va fi redus. În Capitală, vremea va rămâne caldă pentru finalul lunii octombrie, cu temperaturi peste cele obișnuite și doar șanse mici de ploaie.