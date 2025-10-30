Temperaturi ridicate în Republica Modova, cerul va fi parțial senin, astăzi

Vreme frumoasă, joi, 30 octombrie, în Republica Modova, cu temperaturi ridicate, peste media obișnuită a acestei perioade a anului. Valorile termice ajung la nivelul de 17 - 18 grade Celsius, minima va fi de 9 grade Celsius în timpul nopții, după cum au informat specialiștii meteo. Va fi cer parțial senin în toată țara, nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, vântu va sufla moderat, cu unele intensificări în nord și în centrul teritoriului.

Sunt anunțate câte 17 grade Celsius la Briceni, la Bălți, Rîbnița, Ștefan-Vodă și la Chișinău, se vor înregistra 18 grade Celsius la Cahul. Mâine, va si Soare în toată țara, nu sunt anunțate precipitații, maximele vor scădea comparativ cu ziua precedentă și ajung la 14 - 17 grade.

Azi, în România, vremea va continua să se încălzească, valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal pentru această decadă a lunii în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, temporar noros în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei, regiuni în care, pe alocuri, va ploua slab. La munte, la peste 1.800 de metri altitudine, precipitațiile vor fi mixte, conform ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări, în special la altitudini mari în Carpații Orientali și în Munții Apuseni, unde rafalele vor atinge 60…80 km/h, și la viteze mai mici, în general de 40…45 km/h, în Banat, Crișana, Maramureș, Moldova și pe litoral.

Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 23 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Bărăgan și în Dobrogea continentală. La polul opus, cele minime vor fi cuprinse între 4 și 11 grade, mai scăzute în depresiuni. La începutul și sfârșitul intervalului izolat se va semnala ceață.

În Capitală, temperatura maximă va fi de 21…22 de grade, iar cea minimă de 7…8 grade Celius, mai scăzută în zona preorășenească spre 5 grade.