Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitații

Meteorologii au anunțat marți că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, până aproape de sfârșitul lunii noiembrie, pe întreg teritoriul țării, conform prognozei pentru intervalul 27 octombrie – 24 noiembrie, potrivit ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

În săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie 2025, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, cu precădere în regiunile vestice, nord-vestice și nord-estice.

„Temperaturile lunii noiembrie „par a fi tot cu un regim al temperaturilor ușor peste normă și cu precipitații mai apropiate de normalul perioadei sau un ușor deficit în unele zone ale țării”, potrivit , directorului ANM, Florinela Georgescu

Regimul pluviometric va fi deficitar în vest și local în centrul și estul teritoriului, în timp ce în restul zonelor se va menține în general apropiat de normal.

În săptămâna 3–10 noiembrie 2025, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu accent în regiunile vestice și nord-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi reduse pentru întreaga țară.

În intervalul 10–17 noiembrie 2025, temperatura medie a aerului va rămâne peste valorile normale în toate regiunile țării. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal în nord-est, iar în restul teritoriului va fi redus.

În săptămâna 17–24 noiembrie 2025, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această săptămână în toate regiunile țării.

Estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Termen Mediu. Se estimează media săptămânală a deviațiilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005–2024. Aceste prognoze nu includ fenomene extreme de scurtă durată.