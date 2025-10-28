Vremea

Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitații

Comentează știrea
Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitațiiSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Meteorologii au anunțat marți că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, până aproape de sfârșitul lunii noiembrie, pe întreg teritoriul țării, conform prognozei pentru intervalul 27 octombrie – 24 noiembrie, potrivit ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Temperaturi ușor peste medie și precipitații reduse în vestul țării

În săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie 2025, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, cu precădere în regiunile vestice, nord-vestice și nord-estice.

„Temperaturile lunii noiembrie „par a fi tot cu un regim al temperaturilor ușor peste normă și cu precipitații mai apropiate de normalul perioadei sau un ușor deficit în unele zone ale țării”, potrivit , directorului ANM,  Florinela Georgescu

Regimul pluviometric va fi deficitar în vest și local în centrul și estul teritoriului, în timp ce în restul zonelor se va menține în general apropiat de normal.

Târguri de Crăciun 2025. Când se deschid marile atracții ale iernii
Târguri de Crăciun 2025. Când se deschid marile atracții ale iernii
Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean Buzău, a murit la doar 35 de ani. A fost găsită în camera de gardă
Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean Buzău, a murit la doar 35 de ani. A fost găsită în camera de gardă

Temperaturi peste medie și precipitații scăzute în prima jumătate din noiembrie

În săptămâna 3–10 noiembrie 2025, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu accent în regiunile vestice și nord-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi reduse pentru întreaga țară.

Ploaie

Sursă foto: Freepik.com

În intervalul 10–17 noiembrie 2025, temperatura medie a aerului va rămâne peste valorile normale în toate regiunile țării. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal în nord-est, iar în restul teritoriului va fi redus.

Valori termice ridicate și precipitații normale în ultima săptămână a lui noiembrie

În săptămâna 17–24 noiembrie 2025, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această săptămână în toate regiunile țării.

Estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Termen Mediu. Se estimează media săptămânală a deviațiilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005–2024. Aceste prognoze nu includ fenomene extreme de scurtă durată.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:25 - TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025
10:18 - Nigel Farage câștigă teren, în timp ce guvernul lui Keir Starmer se confruntă cu dificultăți majore
10:10 - Makaveli caută nevastă. Care ar fi condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea soție
10:01 - Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitații
09:55 - Airbnb, măsuri suplimentare pentru prevenirea petrecerilor de Halloween în SUA
09:47 - Reorganizare în cercul puterii de la Kremlin. Putin mizează pe loialitate și rudenie

HAI România!

Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre

Proiecte speciale