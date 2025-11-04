Vremea în noiembrie. Meteorologii anunță temperaturi atipice perioadei

Luna noiembrie aduce temperaturi neobișnuit de ridicate și precipitații extreme în anumite zone ale țării, arată prognoza Administrației Naționale de Meteorologie valabilă până la 1 decembrie. Sudul și estul României se vor confrunta cu ploi peste media lunară, în timp ce restul țării va resimți regimul pluviometric care va fi deficitar.

În perioada 3-10 noiembrie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, în timp ce vestul, nord-vestul și centrul țării vor înregistra deficit de precipitații.

Între 10 și 17 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în extremitatea de sud-est, iar în restul teritoriului vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă de toamnă.

În săptămâna 17-24 noiembrie, temperatura medie a aerului va fi ușor mai ridicată decât valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile țării, cu un accent mai mare în zonele sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, în timp ce în restul teritoriului cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale pentru intervalul menționat anterior.

În intervalul săptămânii 24 noiembrie – 1 decembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice săptămânii, pe întreg teritoriul României, cu precădere în jumătatea estică a țării. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de valorile normale pentru această perioadă de toamnă, în cea mai mare parte a țării,

La munte, în primele două nopți ale intervalului, temperaturile vor fi pozitive, în general între 2 și 4 grade, însă ulterior sunt prognozate minime mai scăzute, până la 1-2 grade, cu șanse ca spre mijlocul lunii să se înregistreze valori negative, între -2 și 0 grade. Vor fi precipitații pe 4 și 5 noiembrie, iar probabilitatea de ploaie crește în jurul datelor de 12 și 16 noiembrie.