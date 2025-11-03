Val de frig peste România, cu ploi și îngheț în mai multe regiuni. Prognoza meteo pe regiuni

În ultimele zile, maximele au atins pragul de 20 de grade Celsius, însă vremea se va răci treptat de marți. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pe regiuni, iar intervalul analizat este 3-16 noiembrie. Spre mijlocul perioadei analizate se anunță o ușoară încălzire, însă finalul intervalului va aduce din nou răcire și ploi în mai multe regiuni ale țării.

Săptămâna va începe cu vreme deosebit de caldă, maximele urmând să ajungă la 20 de grade. Marți, 4 noiembrie, se va simți o răcire semnificativă, valorile diurne coborând spre 14 grade, în apropierea normelor climatice ale perioadei.

Între 5 și 9 noiembrie, temperaturile vor crește ușor, până la 16–17 grade, iar în a doua săptămână din interval acestea se vor menține în jurul a 13–14 grade. Minimele vor scădea treptat, ajungând la 4–6 grade. Ploile sunt așteptate la începutul săptămânii, dar și în jurul datei de 11 noiembrie și spre finalul perioadei.

Prima zi a intervalului va fi caldă, cu temperaturi maxime de aproximativ 20 de grade. Marți, 4 noiembrie, vremea se va răci, maximele urmând să coboare spre 14 grade.

În perioada 5–9 noiembrie se va încălzi ușor, cu valori de 16–17 grade, iar în a doua parte a intervalului se vor înregistra temperaturi apropiate de mediile climatice, între 12 și 14 grade.

Minimele vor scădea treptat, până la 4–6 grade. Precipitațiile vor apărea la începutul săptămânii, dar și în jurul datei de 11 noiembrie și la finalul intervalului.

Săptămâna va începe cu o zi caldă, în care maximele vor atinge 20 de grade. Marți, 4 noiembrie, se va răci semnificativ, temperaturile diurne coborând spre 12 grade. Între 5 și 10 noiembrie se va înregistra o ușoară creștere, până la 14–15 grade, însă spre mijlocul lunii maximele vor scădea din nou, până la 11–12 grade.

Minimele vor fi de 4–7 grade la începutul intervalului, urmând să coboare, după 7 noiembrie, spre 0–2 grade. Ploile vor apărea în noaptea de 4 spre 5 noiembrie și în ziua de 5 noiembrie, cu o probabilitate mai mare și în jurul datelor de 12 și 16 noiembrie.

Ziua de 3 noiembrie va fi neobișnuit de caldă, cu maxime de 20–21 de grade. Marți, 4 noiembrie, se va produce o răcire accentuată, temperaturile maxime scăzând la 13–14 grade.

Între 5 și 10 noiembrie, valorile vor crește ușor, ajungând la 16 grade, iar după 12 noiembrie se estimează o nouă scădere spre 11–12 grade. Minimele vor fi inițial de 6–7 grade, apoi vor coborî treptat spre 2–3 grade. Ploile vor fi prezente pe 4 și 5 noiembrie, dar și după 11 noiembrie, când probabilitatea acestora crește.

După un început de lună neobișnuit de cald, vremea va intra într-un proces de răcire treptată în toate regiunile țării. Temperaturile vor scădea începând de marți, 4 noiembrie, iar spre mijlocul lunii noiembrie vor fi posibile nopți cu temperaturi apropiate de îngheț și ploi pe arii extinse, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

La începutul perioadei, temperaturile maxime vor atinge 16–17 grade, dar până pe 10 noiembrie vor coborî la 13–14 grade, fără variații importante. Ulterior, se va răci ușor, cu maxime de 10–11 grade. Minimele vor fi de 6–8 grade în primele nopți, apoi vor scădea spre 2–3 grade după 7 noiembrie. Ploile vor fi mai probabile în jurul datei de 5 noiembrie și din nou în jurul datei de 11 noiembrie.

Săptămâna începe cu valori ridicate, mai ales în zona continentală, unde se pot înregistra peste 20 de grade. De marți, 4 noiembrie, se va răci treptat, iar maximele vor coborî la 15–16 grade.

După 11 noiembrie, temperaturile vor scădea și mai mult, ajungând la 13–14 grade. Nopțile vor fi blânde la început, cu aproximativ 10 grade, dar după 6 noiembrie minimele vor coborî la 7–8 grade, iar spre mijlocul lunii – în jur de 6 grade. Vor fi ploi locale și temporare în prima săptămână, dar și în jurul datelor de 11 și 12 noiembrie, când se așteaptă precipitații mai consistente.

Vremea va fi caldă la început, cu maxime de 19–20 de grade, dar marți, 4 noiembrie, se va răci, temperaturile urmând să scadă la 14–15 grade. Între 9 și 10 noiembrie este posibilă o ușoară încălzire, cu maxime de 16–17 grade, după care valorile vor coborî din nou, la 12–14 grade, spre mijlocul lunii.

Minimele se vor situa în jurul a 6–7 grade, mai ridicate la începutul intervalului, apoi vor scădea spre 2–4 grade după 10 noiembrie. Precipitațiile vor fi prezente temporar pe tot parcursul perioadei, dar mai ales pe 5, 11 și 12 noiembrie.

Săptămâna va debuta cu vreme caldă, maximele atingând 19 grade. Între 5 și 10 noiembrie, temperaturile se vor menține între 14 și 16 grade, iar după 11 noiembrie se va răci treptat, valorile urmând să scadă la 12–13 grade.

Minimele vor fi inițial ridicate, de 7–9 grade, dar după 7 noiembrie vor coborî spre 6 grade, iar spre mijlocul lunii vor ajunge la 1–4 grade, posibil chiar mai mici. Ploile sunt așteptate în noaptea de luni spre marți (4/5 noiembrie) și pe 5 noiembrie, dar și în jurul datelor de 11 și 16 noiembrie.

La munte, prima zi a săptămânii va fi caldă, cu maxime de aproximativ 12 grade. Marți, 4 noiembrie, se va răci accentuat, iar maximele vor coborî la 6 grade. Între 5 și 10 noiembrie, temperaturile vor urca ușor până la 10–11 grade, însă după 11 noiembrie se va instala din nou frigul, cu maxime de 3–4 grade în jurul datei de 12 noiembrie.

Minimele vor fi de 2–4 grade la început, apoi vor coborî la 1–2 grade, iar spre jumătatea lunii sunt posibile valori negative, între –2 și 0 grade. Vor fi ploi în 4 și 5 noiembrie, dar și în jurul datelor de 12 și 16 noiembrie, când pot apărea precipitații mixte și lapoviță în zonele înalte.