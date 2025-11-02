Prognoza meteo, 2 noiembrie. Vreme neobișnuită pentru această dată, valori termice foarte ridicate

Vremea călduroasă continuă și azi, 2 noiembrie, în România, cu temperaturi ieșite din comun pentru această perioadă a anului, după cum au anunțat specialiștii meteo.

Valorile termice maxime vor oscila între nivelul a 15 şi 24 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în zona deluroasă din Banat şi din Crişana. De partea cealaltă, minimele vor fi cuprinse între -2 grade Celsius în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 13 grade Celsius în Dealurile de Vest şi pe litoral.

Cerul va fi variabil, conform celor de la ANM. În sudul, estul şi centrul ţării, dimineaţa şi noaptea, local va fi nebulozitate joasă şi ceaţă, iar cu totul izolat condiţii de burniţă. În regiunile din vest şi din nord-vest, la începutul intervalului, pe suprafeţe mici va fi ceaţă, iar în a doua parte a nopţii este posibil să se manifeste ploi izolate. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în Banat, în Moldova, dar şi în zona montană de mare altitudine.

În București, duminică, vremea va fi, de asemenea, caldă. Dimineaţa şi noaptea vor fi nori joşi şi ceaţă, iar în restul intervalului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va ajunge la 20 până la 21 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 6 - 8 grade, au mai informat meteorologii.

Mâine, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mari decât cele normale la începutul lunii noiembrie, în cea mai mare parte a teritoriului. Dar, valorile termice din timpul zilei vor scădea, exceptând estul, centrul şi sud-estul, acolo unde se vor menţine la același nivel cu cel din intervalul anterior. Maximele vor fi de 15 - 23 de grade Celsius. Cerul va fi temporar noros.

Va ploua, pe parcursul zilei şi la începutul nopţii în Banat, Crişana, Maramureş, jumătatea de vest a Transilvaniei şi a Olteniei, apoi în cea mai mare parte a Munteniei, Moldovei, Olteniei, jumătatea de est a Transilvaniei şi izolat în celelalte regiuni.