Frig și ploi în ultima zi de toamnă. Cum va fi vremea pe 1 Decembrie. Prognoza meteo pe termen lung

Prima săptămână a lunii noiembrie va aduce temperaturi ușor peste mediile obișnuite pentru această perioadă. După 10 noiembrie, valorile termice să vor situa în jurul celor specifice pentru această perioadă a anului, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Prognoza a fost revizuită față de estimările anterioare, care indicau temperaturi ușor mai ridicate până aproape de sfârșitul lunii.

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, pe întreg teritoriul țării. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunea nord-vestică, în timp ce în restul teritoriului vor fi apropiate de normal.

În săptămâna 10 – 17 noiembrie, valorile termice se vor apropia de mediile normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor fi deficitare, în special în zonele montane.

Pe parcursul săptămânii 17 – 24 noiembrie, temperaturile vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile obișnuite, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie 2025

Valorile termice se vor menține în jurul celor normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul României. Precipitațiile vor fi, de asemenea, în limite normale pentru finalul lunii noiembrie.

Sâmbătă, vremea se va menține predominant frumoasă, iar în cea mai mare parte a țării va fi neobișnuit de caldă pentru începutul lunii noiembrie. Temperaturile maxime vor varia între 14 grade în nordul Moldovei și 22–23 de grade în Crișana, Banat, Oltenia și sudul Munteniei. Minimele vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până spre -3 grade, și mai ridicate pe litoral și în Dealurile de Vest, unde se vor înregistra 11–13 grade. Cerul va fi variabil, chiar senin, dar în zonele joase, în special din sud, centru și est, pe arii restrânse la începutul zilei și local pe timpul nopții, se va semnala ceață și va fi nebulozitate stratiformă.

Duminică Vremea va rămâne în general frumoasă și va continua să fie mai caldă decât normal pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele deluroase din Banat și Crișana. Minimele se vor situa între -3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 11–13 grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare spre sfârșitul zilei în regiunile vestice, unde izolat se vor semnala ploi slabe. În zonele joase din sud, centru și est, în special dimineața și pe timpul nopții, se va semnala ceață și nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în zonele montane înalte, în sudul Banatului și pe arii restrânse în Dobrogea și Moldova.