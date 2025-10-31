Prognoza meteo, 31 octombrie. Vreme va fi caldă de Halloween, dar ploile nu vor lipsi din peisaj. Condiții de ceață în unele județe

Vremea va fi mai caldă decât media obișnuită pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil în regiunile intracarpatice , iar în restul țării se va menține mai mult senin, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

La munte, izolat, se pot înregistra averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări semnificative.

Temperaturile maxime se vor situa între 14 și 24 de grade, în timp ce valorile minime vor fi cuprinse între 0 și 11 grade, scăzând mai mult în depresiuni, în special în estul Transilvaniei, unde se pot înregistra până la -5 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață.

În București, vremea va fi predominant frumoasă, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru finalul lunii octombrie.

Cerul va fi în general senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei va fi de 21–22 de grade, iar minima nocturnă se va situa între 7 și 8 grade, coborând spre 5 grade în zonele periurbane. Noaptea, există o probabilitate crescută pentru apariția ceții sau a norilor joși, însă, în ansamblu, condițiile meteorologice vor fi plăcute și favorabile activităților în aer liber.

Săptămâna 3–10 noiembrie

Temperaturile medii se vor menține mai ridicate decât valorile obișnuite pentru această perioadă, la nivelul întregii țări, cu precădere în regiunile vestice și nord-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi ușor sub media normală în majoritatea zonelor.

Săptămâna 10–17 noiembrie 2025

Temperatura medie a aerului va rămâne peste normalul perioadei în toate regiunile țării. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit în nord-est, în timp ce în restul teritoriului se vor înregistra cantități ușor deficitare de precipitații.

Săptămâna 17–24 noiembrie 2025

Valorile medii ale temperaturii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa, în general, aproape de valorile climatologic normale în toate regiunile.