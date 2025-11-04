Prognoza meteo, 4 noiembrie. Temperaturi în scădere și ploi abundente în unele regiuni. Unde va ninge începând de marți

Vremea se va răci în majoritatea regiunilor, iar temperaturile se vor încadra în valorile normale pentru această perioadă. În sud-est, cerul va fi mai mult noros, cu ploi pe arii extinse, local însoțite de cantități mai mari de apă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

La munte, la altitudini de peste 1600 m, se vor semnala trecător precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul țării cerul va fi variabil, iar ploile vor fi slabe și izolate.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe parcursul zilei în Moldova, Oltenia, Dobrogea și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 16 grade, iar cele minime între -2 grade în depresiuni și 10 grade pe litoral. Local va apărea ceață.

Cerul va fi în general noros, iar temperatura va scădea, revenind la valori normale pentru această dată.

Temporar vor fi ploi, mai ales în timpul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 13–14 grade, iar minima va fi în jur de 8 grade.

Începând de miercuri, 5 noiembrie, valorile termice vor fi apropiate de mediile normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe, mai ales în sud și sud-est. Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 17 grade, iar cele minime între –1 și 8 grade, fiind mai scăzute în estul Transilvaniei, unde vor fi posibile –3 grade. În București, ziua va fi mai caldă, cu 14–16 grade, dar dimineața și noaptea se va semnala ceață.

Joi, 6 noiembrie, vremea va fi predominant închisă în sud și est, cu cer acoperit și ploi slabe, iar în zonele înalte din Carpații Meridionali vor fi precipitații mixte. În restul țării, cerul va fi variabil, spre senin, iar temperaturile maxime vor oscila între 9 și 17 grade. În Capitală, cerul va fi acoperit, iar spre seară și noaptea se vor semnala ploi slabe, cu temperaturi cuprinse între 4 și 13 grade.

În weekendul 7–10 noiembrie, vremea se va menține normală din punct de vedere termic, cu ploi slabe în sud și est și cu ceață frecventă în zonele joase dimineața și noaptea. În București, temperaturile vor rămâne apropiate de mediile normale pentru această perioadă, cu cer temporar noros și ploi trecătoare izolate.