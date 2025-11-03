Început de săptămână cu vreme atipică pentru această perioadă a lunii în Republica Moldova

Vreme frumoasă și călduroasă, azi, la început de săptămână, în Republica Moldova. Valorile termice vor rămâne ridicate, cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări pe alocuri, dar fără șanse de apariție a precipitațiilor, după cum au infiormat meteorologii. Maximele de luni vor varia între valorile de 16 și 18 grade Celsius, minima din timpul nopții nu va fi mai mică de 11 grade Celsius.

Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei în majoritatea zonelor țării, excepție va face sud-estul, acolo unde norii vor domina, la fel ca și în zona Bălți. Sunt anunțate câte 16 grade Celsius la Briceni, la Bălți, la Rîbnița și Ștefan-Vodă, vor fi 17 grade Celsius la Chișinău și 18 grade la Cahul. Vântul va sufle moderat. Mâine, situația se schimbă, temperaturile vor scădea și nu vor trece de 12 - 14 grade Celsius, va fi înnorat în toată țara în tot timpul zilei.

În România, azi, vor fi temperaturi mai mari decât cele normale la începutul lunii noiembrie, în cea mai mare parte a teritoriului. Valorile termice din timpul zilei vor scdea, exceptând estul, centrul şi sud-estul, acolo unde se vor menţine la același nivel cu cele din intervalul anterior.

Cerul va fi temporar noros. Va ploua, pe parcursul zilei şi la începutul nopţii în Banat, Crişana, Maramureş, jumătatea de vest a Transilvaniei şi a Olteniei, apoi în cea mai mare parte a Munteniei, Moldovei, Olteniei, jumãtatea de est a Transilvaniei şi izolat în celelalte regiuni.

Noaptea, la altitudini de peste 1.700 m, răzleț vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, conform meteorologilor. Va mai fi şi ceaţă, dimineaţa local în centrul, sudul, estul ţării şi izolat în rest, iar noaptea pe arii restrânse, cu o probabilitate mai mare în extremităţile de sud-est şi de vest.

Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu unele intensificări la munte, în vest, în nord-est şi pe alocuri în rest (viteze la rafală în general de 40…45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 şi 23 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 3 şi 12 grade.