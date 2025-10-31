Vine cea mai aspră iarnă din ultimii ani. Când încep ninsorile abundente

Iarna 2025-2026 se anunță mai geroasă decât cele din anii precedenți. Conform celei mai recente prognoze Accuweather, sezonul va aduce ninsori abundente și temperaturi extrem de scăzute. Meteorologii estimează că prima zăpadă va cădea în doar câteva săptămâni.

Experții avertizează că iarna va fi mai severă ca în anii trecuți, din cauza formării vortexului polar. Acest fenomen va aduce în România frig, ninsori și viscol. Conform prognozelor, primii fulgi vor cădea în București la sfârșitul lunii noiembrie.

În Capitală, luna decembrie va aduce temperaturi de până la -8 grade Celsius. În ianuarie, bucureștenii vor continua să se confrunte cu gerul și ninsorile abundente.

În Transilvania, Moldova, Oltenia și Banat, precipitațiile vor fi predominant sub formă de lapoviță și ninsoare spre finalul lunii noiembrie. Cantități mai mari se vor înregistra în special în zonele montane, unde temperaturile vor scădea frecvent sub 0 grade Celsius.

Meteorologii Accuweather avertizează că astfel de episoade neobișnuite sunt cauzate de variațiile climatice accentuate. În schimb, Crăciunul nu va fi unul alb, deoarece precipitațiile vor fi în principal ploi, iar temperaturile vor rămâne pozitive.

Prima săptămână a lunii noiembrie va aduce temperaturi ușor peste mediile obișnuite pentru această perioadă. După 10 noiembrie, valorile termice se vor situa în jurul celor normale, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Această prognoză a fost revizuită față de estimările anterioare, care indicau temperaturi ușor mai ridicate până aproape de sfârșitul lunii.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie 2025

Pe întreg teritoriul țării, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât media perioadei. Precipitațiile vor fi deficitare în nord-vest, în timp ce în restul țării cantitățile vor fi apropiate de normal.

Săptămâna 10 – 17 noiembrie

Valorile termice se vor apropia de mediile normale în majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor fi în continuare deficitare, mai ales în zonele montane.

Săptămâna 17 – 24 noiembrie

Temperaturile vor rămâne, în general, apropiate de cele normale, posibil ușor mai ridicate în zonele montane. Precipitațiile vor fi apropiate de mediile obișnuite în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie 2025

Valorile termice vor fi în jurul celor normale pentru finalul lunii, iar precipitațiile se vor menține în limite normale pe întreg teritoriul României.