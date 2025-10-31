Fostul deputat Constantin Țuțu rămâne lângă şeful său. Magistraţii nu vor să-l lase acasă

Republica Moldova. Fostul sportiv şi deputat ConstantinŢuţu, una din persoanele de încredere ale oligarhului Vladimir Plahotniuc, rămâne în continuare după gratii pentru încă 30 de zile.

Chiar dacă Judecătoria Chişinău a dispus ca Ţuţu să stea în arest în casa sa de lux dintr-un cartier select de pe strada Grenoble din Capitală, Curtea de Apel Centru a decis irevocabil ca Ţuţu să mai stea încă 30 de zile în Penitenciarul nr.13.

Decizia Curţii de Apel este irevocabilă.

Procurorii au contestat soluţia adoptată de Judecătoria Chişinău, prin care s-a dispus plasarea lui Ţuţu în arest la domiciliu.

„În vederea continuării obiective a investigațiilor, un astfel de recurs a fost depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) la Curtea de Apel Centru, după ce Judecătoria Chișinău a respins solicitarea prelungirii arestului preventiv și plasarea fostului deputat în arest la domiciliu”, se menţionează într-un comunicat PCCOCS.

Acum, dupǎ prelungirea arestului, procurorii PCCOCS vor continua cercetarea acestuia, cu asigurarea garanțiilor procedurale şi prezumției nevinovǎției, potrivit legii”, precizează procurorii.

Procurorii PCCOCS i-au prezentat fostului deputat învinuirea pentru douǎ infracțiuni ce ar fi fost comise în septembrie-octombrie 2025:

- Traversarea ilegalǎ a frontierei cu Ucraina şi - Promisiunea unei sume de peste 14.000 lei (în euro) unui funcționar de frontierǎ, pentru facilitarea traversǎrii hotarului prin postul Vulcǎneşti-Vinogradovca.

„Aşadar, învinuitul a fost reținut de oamenii legii la postul de trecere a frontierei, iar în buzunar i-a fost gǎsitǎ şi suma ce ar fi fost promisǎ funcționarului de frontierǎ – faptǎ calificatǎ de Codul penal ca şi corupere activǎ”, se mai arată în comunicatul instituţiei.

Amintim că fostul deputat mai este inculpat într-un dosar pentru trafic de influenţă şi îmbogăţire ilicită. Constantin Ţţu a refuzat să se prezinte pe banca acuzaţilor, din care motiv a fost dispusă aducerea forţată.

Constantin Ţuţu a fost reţinut de poliţiştii eleni pe data de 22 iulie, la două zile după ce plecase din Republica Moldova. Deşi nu avea interdicţie de călătorie, acesta se folosea de paşapoarte false. împreună cu Vladimir Plahotniuc.

Fostul deputat PD a fost eliberat din penitenciarul din Atena, iar în privința sa nu a fost înaintată vreo cerere de extrădare.

Conform unei liste publicate de poliție, Țuțu ar avea 5 documente emise de autoritățile române și bulgare pe numele lui Sili Andrie.

Deşi avea interdicţie să părăsească Grecia, Constantin Ţuţu a ignorat-o. Se vehicula că fostul deputat se afla în Transistria, după ce în presă a apărut fotografia fostului deputat într-un local, care ar fi fost din stânga Nistrului.

Constantin Ţuţu a fost reţinut în seara de 2 octombrie, la punctul de trecere al frontierei Vulcănești. Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Gălușca, a declarat la TV 8 că Țuțu se afla în Ucraina și a venit benevol la punctul de trecere a frontierei.