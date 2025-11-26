Prognoza meteo, 26 noiembrie. Cer variabil și temperaturi de toamnă blândă. Unde apar ploile

Vremea se va încălzi ușor în est și sud-est, unde va fi mult mai cald decât normalul perioadei. În vest și nord-vest, temperaturile diurne vor scădea simțitor și vor reveni la valorile obișnuite pentru această dată, potrivit Administrație Naționale de Meteorologie (ANM).

Cerul va fi mai mult noros și vor fi ploi temporare. Acestea vor apărea ziua în jumătatea vestică, iar noaptea în sud-vest, centru, nord-est și izolat în rest. În a doua parte a intervalului, pe creste vor fi precipitații mixte. În Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp.

Vântul va bate slab până la moderat, cu intensificări în primele ore în est și nord-vest, unde rafalele pot atinge 45–50 km/h, iar la altitudini mari peste 90 km/h. Maximele vor fi între 8 și 20 de grade, iar minimele între –1 grad în vest și 13 grade pe litoral. Dimineața, în est și sud-est, va fi ceață.

Vremea se va încălzi ușor în București. Cerul va fi variabil la începutul zilei și se va acoperi treptat, iar noaptea pot apărea ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima va ajunge la 14–15 grade, iar minima la 5–7 grade. Dimineața se va semnala ceață și nebulozitate joasă.

În ultimele zile din noiembrie, temperaturile vor urca semnificativ și vor aduce o atmosferă mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă în aproape toată țara. Cerul va rămâne variabil. În Banat și Crișana vor apărea înnorări și averse, mai ales seara și noaptea, iar fenomene izolate se vor semnala și în Oltenia și Maramureș. În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, vor fi trecător lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări temporare în zona montană, în Banat, Crișana și Dobrogea, unde rafalele pot depăși 45–55 km/h. Pe creste, viteza vântului poate ajunge la 80–90 km/h. În restul regiunilor, vântul va sufla mai slab.

În prima săptămână din decembrie, vremea se menține ușor peste valorile normale, cu precipitații apropiate de medie în sud și mai puține în vest și nord-vest. Între 8 și 15 decembrie, temperaturile vor reveni la limitele obișnuite ale sezonului, iar cantitățile de precipitații vor fi reduse în nord-vest și normale în celelalte regiuni.

În preajma sărbătorilor, valorile termice vor rămâne apropiate de mediile climatologice. Cerul se va acoperi treptat, iar precipitațiile vor cuprinde aproape întreaga țară, cu excepția Dobrogei. În sud sunt posibile ploi însoțite de descărcări electrice. La munte va ninge și se va depune un nou strat de zăpadă, iar lapovița și ninsoarea pot apărea și în vestul Crișanei, nordul Moldovei, zona subcarpatică și estul Transilvaniei, unde există risc de polei.