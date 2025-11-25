Vremea

Prognoza meteo, 25 noiembrie. Vreme neașteptat de caldă în România. Maxime până la 17 grade. Ceață și ploi pe alocuri

Toamnă. Sursă foto: Pixabay
Valorile termice vor crește semnificativ, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât media obișnuită pentru această perioadă, aproape în întreaga țară. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe în Banat, Crișana și izolat în Oltenia și Maramureș, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 25 noiembrie. O zi cu temperaturi de primăvară

În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local, vor fi precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană, în Banat, Crișana și Dobrogea (rafale de 45–55 km/h, iar pe creste peste 80–90 km/h), fiind mai redus în restul regiunilor.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, iar minimele între -3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 12 grade pe litoral. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață, iar în Moldova aceasta se va putea transforma spre finalul perioadei în burniță.

Ceață

Ceață / Sursa foto: dreamstime.com

Vremea în București

Valorile termice vor fi mai ridicate decât normalul pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va atinge aproximativ 14 grade, iar minima va fi între 1 și 4 grade. Dimineața se va forma ceață.

Pe final de lună, vremea se va încălzi semnificativ, fiind mai caldă decât în mod normal aproape în toată țara. Cerul va fi variabil, cu înnorări și averse, mai frecvent seara și noaptea în Banat, Crișana și izolat în Oltenia și Maramureș. În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, se vor semnala trecător precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană, în Banat, Crișana și Dobrogea, unde rafalele vor depăși 45–55 km/h, iar pe creste vor ajunge la 80–90 km/h. În restul regiunilor, vântul va fi mai slab.

Prognoza meteo pe termen lung

În prima săptămână din decembrie, vremea va fi ușor mai caldă decât normal, cu precipitații apropiate de medie în sud și mai reduse în vest și nord-vest. Între 8 și 15 decembrie, temperaturile vor reveni la valorile normale pentru această perioadă, cu precipitații puține în nord-vest și normale în restul țării.

Înainte de Crăciun, valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice. Cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile se vor extinde aproape în întreaga țară, cu excepția Dobrogei. În sud, ploile pot fi însoțite de descărcări electrice. La munte, ninsorile vor depune un nou strat de zăpadă, iar lapovița și ninsoarea pot apărea și în vestul Crișanei, nordul Moldovei, zona subcarpatică și estul Transilvaniei, cu risc de polei.

