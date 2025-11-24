Vremea se schimbă brusc. Aproape jumătate din țară, sub Cod galben de vânt puternic

În următoarele două zile, vântul va sufla cu putere în 16 județe din țară, iar rafalele vor ajunge la 110 kilometri pe oră în zonele montane. În acest sens, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben pentru intervalul 25 noiembrie, ora 03:00 – 26 noiembrie, ora 08:00.

Zonele vizate sunt Banat, sudul Crișanei, litoralul, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali. În Banat și sudul Crișanei, vântul va sufla temporar cu viteze de 55–65 km/h, iar pe litoral se vor înregistra rafale de 50–55 km/h începând din după-amiaza zilei de 25 noiembrie.

În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele vor ajunge la 70–80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor atinge 90–110 km/h.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, județele aflate sub avertizare sunt: Alba, Argeș, Arad, Bihor, Brașov, Cluj, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu, Tulcea, Timiș și Vâlcea.

Pe arii restrânse, intensificări de 40–50 km/h sunt așteptate și în alte regiuni ale țării. Meteorologii avertizează că situația poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări nowcasting pentru evenimente severe imediate.

Vremea se schimbă în vestul țării, unde temperaturile cresc ușor, în timp ce restul regiunilor rămân apropiate de valorile zilei precedente. Cerul va fi variabil, însă spre seară vor apărea ploi slabe în Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia. La munte, în zonele înalte, se vor semnala trecător lapoviță și ninsoare, conform ANM.

Vântul va fi slab în general, dar se va intensifica pe creste și în vest. Maximele se vor situa între 3 și 12 grade, iar minimele vor coborî între -3 și 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile estice din Transilvania, unde se pot atinge -7 grade. Ceața este posibilă izolat dimineața.

În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va urca spre 10–11 grade, iar minima va fi între 0 și 2 grade.

Vremea se va încălzi semnificativ și va fi mai caldă decât normal în aproape toată țara. Cerul va fi variabil, cu înnorări și averse, mai ales seara și noaptea, în Banat, Crișana și izolat în Oltenia și Maramureș. În Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali, se pot semnala trecător precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană, în Banat, Crișana și Dobrogea, unde rafalele vor depăși 45–55 km/h, iar pe crestele montane vor ajunge la 80–90 km/h. În restul regiunilor, vântul va fi mai slab.

În prima săptămână din decembrie, vremea va fi ușor mai caldă decât normal, cu precipitații apropiate de medie în sud și mai reduse în vest și nord-vest. Între 8 și 15 decembrie, temperaturile vor reveni la valorile climatologice, precipitațiile vor fi puține în nord-vest și normale în restul țării.

Înainte de Crăciun, temperaturile vor fi apropiate de mediile obișnuite. Cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile se vor extinde aproape în toată țara, cu excepția Dobrogei. În sud, ploile pot fi însoțite de descărcări electrice. La munte, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare, depunând un nou strat de zăpadă. Lapovița și ninsoarea pot apărea și în vestul Crișanei, nordul Moldovei, zona subcarpatică și estul Transilvaniei, existând risc de polei.