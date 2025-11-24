Vremea

Prognoza meteo, 24 noiembrie. Începutul de săptămână aduce vreme capricioasă. Ploile pun stăpânire pe mai multe județe

Prognoza meteo, 24 noiembrie. Începutul de săptămână aduce vreme capricioasă. Ploile pun stăpânire pe mai multe județe
Vremea schimbă tonul în vestul țării, unde temperaturile urcă ușor, în timp ce restul regiunilor rămân în registrul termic al zilei precedente. Cerul rămâne variabil, însă spre seară și își fac apariția ploile slabe în Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia. La munte, în zonele înalte, atmosfera se transformă în lapoviță și ninsoare, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 24 noiembrie.

Vântul suflă liniștit în general, dar prinde putere pe creste și în vest. Maximele se vor situa între 3 și 12 grade, iar minimele coboară de la -3 până la 10 grade, cu valori chiar mai scăzute în depresiunile estice din Transilvania, unde se pot atinge -7 grade. Ceața poate apărea izolat dimineața.

În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima urcă spre 10–11 grade, iar minima se va situa între 0 și 2 grade.

Vremea în următoarele săptămâni

Temperaturile se vor menține peste media perioadei până la începutul lunii decembrie, mai ales în sud-est. Vestul și sud-vestul vor avea parte de mai multe precipitații, în timp ce restul țării va rămâne în limite normale.

În prima săptămână din decembrie, vremea va fi ușor mai caldă decât ar fi normal. Precipitațiile vor fi apropiate de medie în sud, dar mai reduse în vest și nord-vest. Între 8 și 15 decembrie, temperaturile se vor apropia de valorile climatologice, iar precipitațiile vor fi puține în nord-vest și normale în celelalte regiuni.

Prognoza meteo pe termen lung

Înainte de Crăciun, temperaturile vor rămâne în jurul mediilor obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile se vor extinde în aproape toată țara, cu excepția Dobrogei. În sud, ploile pot fi însoțite de descărcări electrice. La munte, precipitațiile vor deveni ninsori și vor depune un nou strat de zăpadă. Lapovița și ninsoarea pot apărea și în vestul Crișanei, nordul Moldovei, zona subcarpatică și estul Transilvaniei, existând și risc de polei.

