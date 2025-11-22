Prognoza meteo, 22 noiembrie. Toamnă doar în calendar. Începutul de weekend aduce temperaturi peste medie

Vremea va fi caldă pentru această perioadă în centrul și sudul țării, chiar deosebit de caldă în sud-est, în timp ce în restul regiunilor se va răci semnificativ față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile se vor extinde din vest și vor acoperi aproape întreaga țară, exceptând Dobrogea, unde acestea vor fi pe arii restrânse, potrivit ANM.

În Oltenia și posibil în vestul Munteniei, după-amiaza se pot semnala averse și descărcări electrice. La munte, din orele serii, ninsorile vor deveni predominante, cu strat de zăpadă, iar local în Câmpia de Vest, nordul și vestul Moldovei și estul Transilvaniei vor apărea lapoviță și ninsoare. Izolat se poate forma polei.

În Carpații Meridionali și în zona submontană a Olteniei și Munteniei, cantitățile de apă vor ajunge la 20–25 l/mp, izolat depășind 35 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane și temporar în sud-est.

Temperaturile maxime vor ajunge la 21 de grade în Dobrogea și sud-estul Munteniei, iar minimele vor fi în general între 0 și 12 grade, ușor mai mari pe litoral. La începutul intervalului, pe arii restrânse va fi ceață.

În București, cerul va fi mai mult noros, cu ceață dimineața și ploi temporare seara și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul a 14 grade, iar minima între 7 și 8 grade.

Vremea în următoarele săptămâni va fi mai caldă decât media specifică perioadei până la începutul lunii decembrie, cu temperaturi peste normal în întreaga țară, mai ales în sud-est. Vestul și sud-vestul vor avea precipitații mai abundente, în timp ce restul regiunilor va înregistra cantități apropiate de normal.

În prima săptămână a lunii decembrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normalul, precipitațiile fiind apropiate de medie în sud și deficitare în vest și nord-vest. Între 8–15 decembrie, valorile termice vor reveni aproape de normal în toate regiunile, cu precipitații deficitare în nord-vest și în limite normale în restul țării.

Între 15–22 decembrie, înainte de Crăciun, temperaturile se vor menține apropiate de mediile climatologice. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor cuprinde aproape întreaga țară, exceptând Dobrogea, unde vor fi izolate. În sud, ploile vor fi însoțite local de descărcări electrice, iar la munte se vor transforma seara în ninsoare, cu strat proaspăt de zăpadă. Lapovița și ninsoarea vor apărea și în vestul Crișanei, nordul Moldovei, zona subcarpatică a Moldovei și estul Transilvaniei, cu posibilitatea formării de polei.