Vremea se schimbă iarăși. ANM avertizează asupra unui fenomen neobișnuit

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru ultimele zile ale lunii noiembrie, indicând o creștere semnificativă a temperaturilor în majoritatea regiunilor.

Potrivit meteorologilor, încălzirea va fi vizibilă începând de luni și se va accentua până joi, perioadă în care valorile termice vor depăși nivelurile obișnuite ale acestei perioade.

În zonele montane se vor menține temperaturi mai scăzute, iar precipitațiile mixte rămân posibile.

Conform ANM, „vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a teritoriului”, iar cerul va fi variabil în sud și temporar noros în rest. Ploile slabe vor apărea izolat pe timpul nopții, în special în Banat și Crișana, iar la munte sunt anunțate „precipitații mixte”.

Vântul se va intensifica local spre seară și noaptea, în special în zonele montane, Banat, Crișana și Dobrogea, unde „vitezele la rafală vor depăși 45...50 km/h, iar pe crestele montane 70...80 km/h”.

Maximele vor oscila între 2°C în estul Transilvaniei și 12°C în sudul Banatului, Olteniei, Munteniei și Dobrogei.

Minimele vor fi cuprinse între –3°C și 9°C, coborând până la –8°C în depresiunile din estul Transilvaniei. Local, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

În București, vremea se anunță „în general frumoasă”, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Maxima va ajunge la 10–11°C, iar minima la 0–1°C, existând condiții de ceață spre dimineață.

Meteorologii indică o încălzire semnificativă în intervalul marți–miercuri, când vremea „va deveni mai caldă decât în mod normal la această dată, în aproape toată țara”.

Cerul va fi variabil, însă pot apărea înnorări și averse, mai ales seara și noaptea, în Banat, Crișana, Oltenia și Maramureș.

În zonele montane din Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali sunt posibile „precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”.

Vântul va avea intensificări în zona montană, Banat, Crișana și Dobrogea, unde rafalele pot depăși 45...55 km/h, iar pe creste 80...90 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9°C și 17°C, în timp ce minimele între –3°C și 12°C.

În Capitală, temperaturile vor crește, maxima ajungând la „aproximativ 14 grade”, cu cer variabil și ceață dimineața și noaptea.

Pentru intervalul miercuri–joi, ANM anunță o încălzire în est și sud-est, în timp ce în restul țării valorile vor scădea spre nivelurile obișnuite. Cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe vor apărea mai ales în vest, iar noaptea în sud și est. La munte, pe creste, vor fi „precipitații mixte”.

Maximele vor varia între 7°C și 19°C, iar minimele între –2°C și 12°C. Ceața rămâne prezentă pe arii extinse, în special dimineața și noaptea.

În București, vremea va continua să se încălzească ușor, cu o maximă de 16–17°C și cer variabil. Noaptea sunt posibile ploi slabe.

Joi și vineri, ANM prognozează o răcire generală, cu valori apropiate de mediile climatologice. Sud-estul țării va rămâne mai cald, iar în Dobrogea temperaturile vor fi „deosebit de ridicate”.

În zonele montane, la peste 1500 m altitudine, vor apărea ninsori și lapoviță, în timp ce în Moldova pot apărea condiții de polei. Maximele vor fi între 3°C și 17°C, iar minimele între –3°C și 9°C.

În București, maximele vor ajunge la 9–10°C, iar minimele la 2–3°C, cu cer noros și ploi slabe.