Schimbare bruscă de temperaturi în România. ANM, anunț despre inversiunea termică

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza pentru perioada 23 – 30 noiembrie 2025. Conform meteorologilor, după câteva zile cu temperaturi scăzute și precipitații locale, valorile termice vor începe să crească treptat în majoritatea regiunilor, însă spre sfârșitul lunii se estimează o scădere ușoară, apropiată de mediile normale pentru această perioadă.

Prognoza acoperă întreaga țară, inclusiv municipiul București, oferind informații detaliate pentru fiecare zi a intervalului.

În intervalul 23 noiembrie, ora 8:00 – 24 noiembrie, ora 8:00, valorile termice vor fi mai scăzute decât normalul perioadei, în special în sud, centru și sud-est.

În vest și nord, meteorologii estimează o vreme mai rece decât media obișnuită. Cerul va fi predominant înnorat, iar precipitațiile vor fi slabe cantitativ: ninsoare la munte, lapoviță în vest, centru și nord, și ploi slabe în celelalte regiuni.

ANM avertizează că izolat se pot forma condiții de polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, în special în Carpații Orientali.

Temperaturile maxime vor fi între 3 și 14 grade, iar cele minime între -3 și 5 grade, cu posibilitate de ceață dimineața și noaptea.

În București, vremea se va răci, cerul va fi variabil, iar ploi slabe trecătoare sunt posibile. Temperaturile maxime vor fi de 8–9 grade, iar minimele în jur de 0 grade.

În perioada 24 noiembrie, ora 8:00 – 25 noiembrie, ora 8:00, se estimează o ușoară încălzire în vestul țării, iar în rest valorile termice vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă.

Cerul va fi variabil, cu ploi slabe pe arii restrânse în Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia, iar la munte vor fi precipitații mixte.

Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 12 grade, iar minimele între -3 și 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei.

În Capitală, ANM anunță cer variabil, vânt slab și moderat și temperaturi maxime de 10–11 grade.

În intervalul 25 – 26 noiembrie, vremea se va încălzi în aproape toată țara. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe local, mai ales după-amiaza și noaptea în jumătatea vestică a teritoriului, iar la altitudini mari precipitațiile vor fi mixte.

Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 17 grade, iar minimele între -2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 12 grade pe litoral. În București, valorile termice vor fi de aproximativ 14 grade ziua și 2–5 grade noaptea.

În intervalul 26 noiembrie, ora 8:00 – 27 noiembrie, ora 8:00, vremea va continua să se încălzească în estul și sud-estul țării, în timp ce în rest valorile termice vor scădea ușor.

Cerul va avea înnorări temporare, cu ploi slabe local în regiunile sudice, la munte și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 19 grade, iar minimele între -4 și 11 grade.

În București, ANM prognozează temperaturi maxime de 15–16 grade și minime de 6–7 grade.

În ultimele zile ale intervalului, între 27 și 30 noiembrie, temperaturile vor scădea în primele două zile și vor rămâne apropiate de mediile specifice perioadei, urmând să crească treptat spre final.

Precipitațiile vor fi temporare, mai ales în jumătatea sud-estică a țării, iar în Capitală valorile termice vor scădea inițial și apoi se vor încălzi.