Vremea

Trafic în „orb”. Vizibilitate aproape zero pe șoselele din sudul țării

Trafic în „orb". Vizibilitate aproape zero pe șoselele din sudul țării
Sâmbătă seară, pe mai multe drumuri din judeţele Giurgiu, Teleorman şi Olt, circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii dificile, generate de ceaţă densă.

Potrivit datelor transmise de Centrul Infotrafic al Poliţia Română, la ora 17:30 vizibilitatea pe artere din aceste judeţe este redusă sub 200 de metri şi, în anumite zone, izolat sub 50 de metri.

De asemenea, zona respectivă este inclusă într-o avertizare de tip Cod galben de ceaţă, emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Regiuni vizate şi avertizare meteo

Potrivit comunicatului, judeţele Giurgiu, Teleorman şi Olt se află sub incidenţa atenţionării Cod galben de ceaţă, care vizează localităţi multiple din fiecare judeţ.

În cazul judeţului Giurgiu sunt enumerate: Giurgiu, Băneasa, Frăteşti, Izvoarele, Oinacu, Răsuceni, Vedea, Stăneşti, Daia, Putineiu, Găujani, Malu, Toporu, Slobozia, Gogoşari.

În judeţul Teleorman se menţionează: Alexandria, Roşiorii de Vede, Zimnicea, Orbeasca, Peretu, Botoroaga, Plosca, Ţigăneşti, Drăgăneşti-Vlaşca, Bragadiru, Măldăeni, Poroschia, Mârzăneşti, Buzescu, Scrioaştea, Călineşti, Piatra, Furculeşti, Troianul, Ştorobăneasa, Vârtoape, Pietroşani, Conţeşti, Salcia, Crângeni, Cervenia, Băbăiţa, Olteni, Nanov, Vedea, Plopii-Slăviteşti, Vităneşti, Măgura, Suhaia, Bogdana, Frăsinet, Putineiu, Călmăţuiu, Izvoarele, Brânceni, Călmăţuiu de Sus, Năsturelu, Rădoieşti, Lisa, Mavrodin, Frumoasa, Smârdioasa, Nenciuleşti, Viişoara, Drăgăneşti de Vede, Fântânele, Drăcşenei, Dracea, Bujoru, Săceni, Crângu, Sfinţeşti, Dideşti, Stejaru, Bujoreni, Răsmireşti.

Pentru judeţul Olt sunt indicate localităţi precum: Slatina, Balş, Scorniceşti, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Curtişoara, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Corbu, Coloneşti, Strejeşti, Pleşoiu, Brâncoveni, Bobiceşti, Schitu, Pârşcoveni, Morunglav, Cârlogani, Teslui, Brebeni, Bârza, Spineni, Slătioara, Icoana, Poboru, Perieţi, Bărăşti, Voineasa, Găvăneşti, Sârbii-Măgura, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Dobrun, Şopârliţa, Milcov, Optaşi-Măgura, Ipotesti, Tătuleşti, Oporelu, Baldovineşti.

Măsuri recomandate participanţilor la trafic

Poliţia rutieră recomandă conducătorilor auto să circule cu prudenţă, adaptând viteza la vizibilitatea redusă, să mărească distanţa de siguranţă faţă de autovehiculul din faţă, să folosească sistemele de iluminare corespunzător.

Ceață

Sursa Foto: Dreamstime

De asemenea, evitarea frânărilor bruște şi a manevrelor riscante este recomandată în mod explicit.

Pietonilor li se reaminteşte să îşi mărească atenţia în trafic, să traverseze doar prin locuri marcate şi semnalizate, doar după ce s-au asigurat că intenţia lor a fost observată de şoferi, şi, pe cât posibil, să evite folosirea părţii carosabile pe timpul nopţii, în condiţii de vizibilitate redusă.

Adoptarea conduitei preventive, o necesitate

În contextul atenţionării Cod galben de ceaţă şi al vizibilităţii scăzute (sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri) pe drumuri din sudul României, participanţii la trafic – atât conducători auto cât şi pietoni – sunt îndemnaţi să adopte o conduită preventivă.

Prin respectarea recomandărilor transmise de autorităţi se urmăreşte reducerea riscurilor asociate deplasării în condiţii de ceaţă densă.

