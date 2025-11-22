Cod galben de inundații în mai multe județe din România. Care sunt zonele afectate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis Cod galben de inundații pentru șase județe, valabil de sâmbătă la prânz până duminică dimineață. Avertizarea vizează scurgeri importante pe versanți, viituri rapide pe râurile mici și creșteri ale debitelor, cu riscul de a depăși cotele de atenție, potrivit comunicatului emis de instituție.

Începând cu ora 12.00, sâmbătă, și până duminică la ora 10.00, hidrologii estimează scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie în bazinele Strei, Jiu și Olt. De asemenea, sunt așteptate viituri rapide pe râurile mici, cu efecte locale de inundație, precum și creșteri de debite și niveluri care pot depăși cotele de atenție.

Atenționarea hidrologică semnalează riscul de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile inundații locale, fenomene așteptate cu probabilitate și intensitate mai mari între sâmbătă, ora 21.00, și duminică, ora 6.00.

Avertizarea de cod galben se aplică unor râuri din județele Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Sibiu, Vâlcea și Argeș.

„Se menţionează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce mai ales pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conform textului mesajului”, a mai anunțat INHGA.

Meteorologii au emis, la rândul lor, o informare valabilă de sâmbătă, ora 10.00, până luni, ora 10.00, anunțând precipitații în cea mai mare parte a țării. În nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și în vestul Carpaților Meridionali sunt prognozate acumulări de 20–30 l/mp, iar izolat cantitățile pot depăși 40 l/mp.

De sâmbătă noaptea, în Câmpia de Vest, în Transilvania și în nord-vestul Moldovei sunt așteptate precipitații care pot include lapoviță și ninsoare, iar pe arii izolate se pot forma depuneri de polei. La munte, ninsorile vor deveni treptat predominante și se va forma un strat de zăpadă, mai ales pe creste.