Un tânăr de 21 de ani, principalul suspect în cazul taximetristului înjunghiat în Mioveni

Un tânăr de 21 de ani a fost identificat ca principal suspect în cazul taximetristului înjunghiat la Mioveni, iar polițiștii l-au reținut și l-au dus la audieri. „În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii argeşeni, a fost depistat un tânăr, de 21 de ani”, a anunțat IPJ Argeş.

Sursa menționată anterior a anunțat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că polițiștii au identificat un tânăr de 21 de ani din comuna Davidești, considerat principalul suspect în acest caz. Astfel, bărbatul a fost prins şi a fost dus la audieri.

„În continuare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de lângă Tribunalul Argeş, se efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanţelor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale”, au anunțat poliţiştii.

În jurul orei 21:45, autoritățile au primit un apel la 112 care anunța că un taximetrist de 60 de ani a fost înjunghiat. Potrivit IPJ Argeș, echipajele sosite la fața locului l-au găsit pe bărbat în stare de inconștiență.

„Polițiștii din Mioveni au fost sesizați prin 112, cu privire la faptul că un bărbat, de 60 de ani, din Albota, taximetrist, ar fi fost înjunghiat”, anunța IPJ Argeș, într-un comunicat.

În ciuda manevrelor de resuscitare, victima nu a supraviețuit. „Din nefericire, bărbatul a fost declarat decedat”, au mai anunțat reprezentanții poliției.

În paralel, într-un cartier din Suceava, un șofer de ride-sharing de 21 de ani a fost înjunghiat în braț și în picior de un adolescent de 17 ani, după o dispută legată de prețul cursei. Tânărul ar fi avut de achitat 9 lei, însă i-a oferit șoferului doar 7 lei, moment în care conflictul a escaladat, potrivit monitorulsv.ro.

Bărbatul rănit a ajuns la spital pentru îngrijiri, iar agresorul a fost imobilizat de polițiștii chemați la fața locului, care l-au preluat pentru declarații și continuarea cercetărilor.