Social

Un tânăr de 21 de ani, principalul suspect în cazul taximetristului înjunghiat în Mioveni

Comentează știrea
Un tânăr de 21 de ani, principalul suspect în cazul taximetristului înjunghiat în MioveniUn cetățean chinez a fost găsit de un trecător pe o stradă din Dobroești. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Un tânăr de 21 de ani a fost identificat ca principal suspect în cazul taximetristului înjunghiat la Mioveni, iar polițiștii l-au reținut și l-au dus la audieri. „În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii argeşeni, a fost depistat un tânăr, de 21 de ani”, a anunțat IPJ Argeş.

Un tânăr de 21 de ani, principalul suspect în cazul taximetristului înjunghiat

Sursa menționată anterior a anunțat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că polițiștii au identificat un tânăr de 21 de ani din comuna Davidești, considerat principalul suspect în acest caz. Astfel, bărbatul a fost prins şi a fost dus la audieri.

„În continuare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de lângă Tribunalul Argeş, se efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanţelor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale”, au anunțat poliţiştii.

Taximetristul, înjunghiat mortal

În jurul orei 21:45, autoritățile au primit un apel la 112 care anunța că un taximetrist de 60 de ani a fost înjunghiat. Potrivit IPJ Argeș, echipajele sosite la fața locului l-au găsit pe bărbat în stare de inconștiență.

Drumul lui Daniel Nuță spre succesul internațional: Mă temeam după primul serial că va fi un one hit only
Drumul lui Daniel Nuță spre succesul internațional: Mă temeam după primul serial că va fi un one hit only
Lapoviță, ninsoare și polei în mai multe zone din țară, anunță ANM
Lapoviță, ninsoare și polei în mai multe zone din țară, anunță ANM
Mașină poliție

Sursă foto: Pixabay.com

„Polițiștii din Mioveni au fost sesizați prin 112, cu privire la faptul că un bărbat, de 60 de ani, din Albota, taximetrist, ar fi fost înjunghiat”, anunța IPJ Argeș, într-un comunicat.

În ciuda manevrelor de resuscitare, victima nu a supraviețuit. „Din nefericire, bărbatul a fost declarat decedat”, au mai anunțat reprezentanții poliției.

Un alt caz asemănător în Suceava

În paralel, într-un cartier din Suceava, un șofer de ride-sharing de 21 de ani a fost înjunghiat în braț și în picior de un adolescent de 17 ani, după o dispută legată de prețul cursei. Tânărul ar fi avut de achitat 9 lei, însă i-a oferit șoferului doar 7 lei, moment în care conflictul a escaladat, potrivit monitorulsv.ro.

Bărbatul rănit a ajuns la spital pentru îngrijiri, iar agresorul a fost imobilizat de polițiștii chemați la fața locului, care l-au preluat pentru declarații și continuarea cercetărilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:28 - Drumul lui Daniel Nuță spre succesul internațional: Mă temeam după primul serial că va fi un one hit only
11:23 - Academicianul Ioanel Sinescu, premiat pentru 50 de ani de excelență în chirurgia urologică la Gala Capital Performeri...
11:20 - Dr Rodica Olteanu, la Gala Capital „Fac mereu ce pot mai bine pentru pacienții mei”
11:20 - Dr Cătălina Poiană „Niciun efort nu este prea mic pentru a sprijini resursa umană din sănătat
11:20 - Asist Univ Dr Angelica Vișan a fost premiată în cadrul Galei Capital
11:17 - Transformarea alunelor de pădure în făină, o alegere ideală pentru deserturi mai aromate

HAI România!

Dr Rodica Olteanu, la Gala Capital „Fac mereu ce pot mai bine pentru pacienții mei”
Dr Rodica Olteanu, la Gala Capital „Fac mereu ce pot mai bine pentru pacienții mei”
Dr Cătălina Poiană „Niciun efort nu este prea mic pentru a sprijini resursa umană din sănătat
Dr Cătălina Poiană „Niciun efort nu este prea mic pentru a sprijini resursa umană din sănătat
Asist Univ Dr Angelica Vișan a fost premiată în cadrul Galei Capital
Asist Univ Dr Angelica Vișan a fost premiată în cadrul Galei Capital

Proiecte speciale