Un sibian și-a sugrumat fratele bolnav de epilepsie. Făptașul s-ar fi enervat din cauza crizelor pe care le avea victima

Un sibian de 45 de ani a fost trimis în judecată pentru omor cu circumstanțe agravante, după ce și-a atacat și sugrumat fratele aflat în plină criză de epilepsie, incapabil să se apere.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a anunțat trimiterea în judecată a sibianului, aflat în arest preventiv. Potrivit procurorilor, sibianul este cercetat pentru omor. Datele din anchetă arată că acesta ar fi atacat în momentul în care fratele lui era complet vulnerabil, fiind în plină criză de epilepsie și incapabil să riposteze.

De asemenea, procurorii spun că victima ar fi trecut prin trei episoade de convulsii în ziua respectivă.

„În data de 03.10.2025, în timp ce se aflau la domiciliul comun, autorul, o persoană în vârstă de 45 de ani, profitând de imposibilitatea de apărare a fratelui său, în vârstă de 52 de ani, care suferea o criză de epilepsie si se afla în convulsii, l-a sugrumat cu mâinile în zona gâtului, blocându-i cu mâna şi căile orale, cauzându-i leziuni traumatice ce au avut un rol determinant în survenirea decesului”, spun procurorii.

Procurorii mai arată că victima prezenta multiple traumatisme la nivelul capului și membrelor, provocate prin lovituri cu obiecte dure, prin apăsare puternică și zgârieturi.

Procurorii au explicat că sibianul era adesea agresiv cu ambii fraţi. Cei trei locuiau în aceeaşi casă. Atacul a avut loc într-un moment de furie, în ziua în care victima avusese trei crize convulsive.

„S-a reţinut că autorul era deseori violent fizic atât cu victima, cât şi cu celălalt frate al său, cei trei locuind împreună, iar fapta a fost săvârşită pe fondul nervilor, victima având în ziua decesului trei crize convulsive”, au mai transmis procurorii.

Procurorii au mai spus că sibianul a sunat singur la 112 pentru a anunţa incidentul, însă iniţial a negat orice implicare în moartea fratelui său. Pe măsură ce anchetatorii au avansat cu probele şi audierea martorilor, acesta a ajuns să îşi recunoască fapta în timpul cercetărilor.