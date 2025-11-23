Prognoza meteo, 23 noiembrie. Vremea se răcește semnificativ în toată țara. Lapoviță și ninsoare la munte

La final de weekend, temperaturile vor scădea accentuat în sud, centru și sud-est și doar ușor în restul țării. Vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit în vest și nord, în timp ce în celelalte regiuni se vor înregistra valori apropiate de normal, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor apărea local și temporar. La munte va ninge, în vest, centru și nord vor fi lapoviță și ninsoare, iar în sud și est va ploua. Izolat pot apărea depuneri de polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane și trecător în restul teritoriului. Maximele se vor situa între 3 și 14 grade, iar minimele între -3 și 5 grade. Local, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

Vremea se răcește și în Capitală. Cerul va fi noros, iar în prima parte a zilei sunt posibile ploi slabe. Ulterior, norii se vor risipi treptat. Vântul va fi slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 8–9 grade, iar minima va coborî spre 0 grade.

La nivel național, temperaturile vor rămâne peste media perioadei până la începutul lunii decembrie, mai ales în sud-est. Vestul și sud-vestul vor primi mai multe precipitații, în timp ce restul regiunilor se vor menține în limite normale.

În prima săptămână din decembrie, vremea va fi ușor mai caldă decât normalul, cu precipitații apropiate de medie în sud și deficitare în vest și nord-vest. Între 8 și 15 decembrie, valorile termice se vor apropia de mediile climatologice. Precipitațiile vor fi puține în nord-vest și normale în rest.

Între 15 și 22 decembrie, înainte de Crăciun, temperaturile rămân în jurul valorilor obișnuite. Cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile se vor extinde în aproape toată țara, cu excepția Dobrogei. În sud, ploile pot fi însoțite de descărcări electrice, iar la munte se vor transforma în ninsoare, depunând un strat nou de zăpadă. Lapovița și ninsoarea pot apărea și în vestul Crișanei, nordul Moldovei, zona subcarpatică și estul Transilvaniei, cu risc de polei.