Ciclonul Adel aduce frig, ploi abundente și ninsori. Vremea se răcește simțitor în toată țara

Un ciclon mediteranean, denumit „ADEL” de meteorologii greci, va influența puternic vremea până pe 30 noiembrie. Fenomenul aduce o răcire treptată a temperaturilor, însoțită de ploi abundente și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor. Elena Mateescu, șefa ANM, a anunțat ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile.

Aerul rece asociat ciclonului va transforma precipitațiile în ninsoare la munte și în lapoviță în nord-est și Moldova. De asemenea, răcirea resimțită va fi semnificativă: maximele de astăzi vor fi între 3 și 7 grade, în timp ce în sud-est se vor înregistra valori mai ridicate, de 17-19 grade. Vineri, temperaturile vor scădea și mai mult, iar maximele vor ajunge la aproximativ 8 grade în majoritatea regiunilor.

„Mediterana este activă în această perioadă, iar cantitatea mare de umezeală determină producerea acestor fenomene. Doar țara noastră se află la periferia semnalului puternic al unui astfel de ciclon. Cantități importante de precipitații, între 10-25 l/mp, se vor înregistra în sud-sud-est. Local se vor înregistra între 65-85 l/mp. Prezența de aer rece va determina predominarea precipitațiilor sub formă de ninsoare la munte. În zona Moldovei va fi lapoviță și ninsoare”, a spus șefa ANM la Digi24.

Potrivit meteorologului, vremea se va răci semnificativ la finalul acestei săptămâni

„Ceea ce este semnificativ în această situație este răcirea care se va resimți de azi. Maximele vor fi între 3 și 6 sau 7 grade. În sud-est vor fi în continuare valori de 17-19 grade. Temperaturile vor scădea și mai mult mâine, când maximele vor ajunge la 8 grade”, a adăugat Elena Mateescu.

În primele zile, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, urmând ca pe 25 noiembrie să se înregistreze maxime de aproximativ 14 grade. În continuare, vor urma trei zile mai reci, cu scăderi în jur de 8 grade.

Până la sfârșitul lunii noiembrie, vremea se va încălzi ușor, cu maxime de 9–11 grade la începutul lunii decembrie, urmate de o scădere a temperaturilor începând cu 4 decembrie. Minimele vor crește treptat până pe 26 noiembrie, apoi vor varia între 1 și 3 grade.