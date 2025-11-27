Iarnă atipică în Capitală. Prognoza Accuweather pentru decembrie, ianuarie și februarie

Capitala se pregătește o iarnă cu temperaturi destul de blânde, arată prognoza actualizată de Accuweather. Potrivit meteorologilor, prima ninsoare se va lăsa așteptată, iar temperaturile vor rămâne, în general, blânde, confirmând tendința ultimilor ani. Nopțile geroase vor fi rare, iar zilele însorite, puține și prețioase.

Luna decembrie va debuta cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, între 10 și 12 grade Celsius pe timpul zilei, amintind mai degrabă de sfârșitul toamnei.

În a doua parte a lunii, vremea se va răci ușor, mercurul din termometre coborând până la aproximativ 6 grade ziua, însă precipitațiile vor fi rare.

Primele zile din ianuarie 2026 vor aduce o răcire treptată, iar la jumătatea lunii temperaturile vor atinge pragul de 0 grade. Șansele de ninsoare vor apărea în jurul datelor de 5-6 ianuarie și din nou la mijlocul lunii.

Cele mai reci nopți sunt estimate între 8 și 14 ianuarie, când mercurul din termometre poate coborî până la -8 grade.

Februarie va fi o lună mai blândă, cu intervale scurte în care ninsorile pot apărea, în special la începutul și sfârșitul lunii. Temperaturile diurne vor oscila între 5 și 7 grade în prima jumătate a lunii, urmând să crească ușor ulterior.

Soarele va fi prezent, mai ales la jumătatea lunii, însă uneori va fi acoperit parțial de nori.

Un ciclon mediteranean, denumit „ADEL” de meteorologii greci, va influența vremea în România până pe 30 noiembrie. Fenomenul va aduce ploi abundente, intensificări ale vântului și o răcire treptată a temperaturilor, potrivit informațiilor transmise de Elena Mateescu, șefa ANM.

Aerul rece asociat ciclonului va transforma precipitațiile în ninsoare la munte și în lapoviță în nord-est și Moldova. În aceste zile, maximele se vor situa între 3 și 7 grade în majoritatea regiunilor, în timp ce în sud-est vor fi mai ridicate, între 17 și 19 grade. Vineri, valorile termice vor scădea și mai mult, iar maximele vor fi în jur de 8 grade în cea mai mare parte a țării.