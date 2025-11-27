Vremea

Prognoza meteo, 27 noiembrie. Temperaturile scad simțitor în toată țara. Ploi abundente în unele județe

Prognoza meteo, 27 noiembrie. Temperaturile scad simțitor în toată țara. Ploi abundente în unele județe Sursa foto: Pixabay
Vremea se va răci în majoritatea regiunilor, cu excepția Dobrogei, unde temperaturile vor rămâne mult peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi în general noros, cu ploi în sud, est și centru, iar local și în restul teritoriului, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 27 noiembrie. Cum va fi vremea joi

La altitudini mari, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar seara și noaptea vor fi posibile ninsori locale în estul Transilvaniei și în Moldova.

Cantitățile de apă vor depăși izolat 20 l/mp, mai ales în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și în zona submontană din sud. În sud-est, se pot înregistra descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sud-est și în vest.

Temperaturile maxime vor fi între 3 grade în nordul Moldovei și 19 grade în sudul Dobrogei, iar minimele între 0 și 10 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

Ploaie

Sursa foto: Pixabay.com

Vremea în București

În Capitală, temperaturile vor scădea semnificativ. Cerul va fi noros și vor fi averse moderate, iar vântul va avea intensificări temporare. Maxima va fi în jur de 10 grade, iar minima între 3 și 4 grade.

România se află sub avertizare pentru un val extins de vreme severă, care va afecta toate regiunile țării până duminică, ora 20, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Fenomenul va include ploi, lapoviță, ninsoare și rafale puternice, intensificându-se treptat pe măsură ce un front atmosferic rece va avansa din vestul și sud-vestul Europei.

Prognoza meteo pentru finalul lunii noiembrie

În ultimele zile ale lunii noiembrie, temperaturile vor crește semnificativ, aducând o vreme mai caldă decât cea obișnuită pentru această perioadă în aproape toată țara. Cerul va fi variabil. În Banat și Crișana, se vor semnala înnorări și averse, în special seara și noaptea, iar fenomene izolate vor apărea și în Oltenia și Maramureș. În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali vor fi trecător lapoviță și ninsoare.

